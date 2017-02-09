馬幣貶油價漲影響深遠 本地海產業運營不易

甘望鱼的销售价格近期亦有调整，以弥补日愈走高的成本压力。

（本报诗巫8日讯）马币币值持续下挫，燃油价格数度调涨，国内市场经济不景，人民消费能力普遍降低，本地海产业者面对运营不易的困境。

诗巫冷藏有限公司执行董事林进财今日受询时，对《联合日报》记者重申了上述情况。

他说，令吉在2014年1月份兑换美元的汇率是3.25，而今天即2017年2月8日的汇率重挫至4.44，整体币值下跌了38%左右。这对依赖进口的海产业来说，负面冲击不可谓之不大，因为外国厂家皆采用美元进行交易。

“与此同时，我国燃油价格在政府取消津贴后，这2年来也数度调涨，导致业者们的负担更为沉重。因为我们的海产运往美里、古晋等地区，皆须仰赖陆路运输系统。”

他也指出，诗巫人口近年来持续外流，包括迁往美里、古晋、民都鲁及沙巴等地，出现微幅下跌的趋势，这也致使市场需求量降低。

“我国过度仰赖进口商品，且进口量远比出口量高，基于马币贬值所带来的营运压力，一些大公司甚至被迫裁员减薪。国内各领域普遍面对经济不景的境况，人民薪资所得追不上通货膨胀的脚步，消费能力低落。”

林进财表示，加上政府在各个领域发放的津贴皆无法到位，还废除部份津贴，更导致社会中下阶层人民的家庭收入和开支无法达致平衡的状态。

“我们经营海产业逾半个世纪，当前的市场景气萧条情况是前所未见的，甚至比1998年亚洲金融风暴时期的境况更为恶劣，因为当时马币并无大幅贬值。”

他强调，原本每年的圣诞节与农历春节前后，市场买气普遍会升温，但去年杪的圣诞节及甫过去的农历新春前夕，市场上的人潮远不比往年般众多。

“面对营运艰难的处境，我们只能采取节约开支或裁退部份员工的措施，且除了年资较高，平日表现较佳的员工微幅加薪以外，其他员工则无法给予加薪，而年终花红则只能发放一些。”

林进财宣称，整个行业皆普遍面对相同的困境，业者们只能透过各项措施的推行，致力维持公司日常营运的顺畅，并期盼马币尽早升值，经济趋于好转，且市场更形热络。