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馬希爾籲華團成員 積極投票支持國陣

发布于 February 17, 2017
砂社团注册局局长乔治尼雅（左）赠送纪念品给马希尔。右为欧巴区州议员拿督拉浓米纳。
砂社团注册局局长乔治尼雅（左）赠送纪念品给马希尔。右为欧巴区州议员拿督拉浓米纳。


（本报古晋16日讯）内政部副部长马希尔呼吁所有丹绒拿督华团成员在2天后的投票日上积极履行公民义务，并支持国阵，让国阵延续为丹绒拿督推行的发展计划。他也提醒选民保管好个人证件，否则将无法进入投票站投票。
“希望在2月18日当天，华裔选民能积极前往投票，支持国阵，把你们的选票集中在来自国阵的拿督阿玛查米拉身上。你让新达雅党或革新党拿下一个州议席，对你们不会带来任何显著的好处，国阵要的是在丹绒拿督打出漂亮一仗，为地方带来更多发展。”
他说，在补选期间，所有国阵领袖都亲自走到丹绒拿督，证明了国阵的诚意，联邦和砂州政府会继续给予丹绒拿督关注。
“无论投票日当天是否下雨，都恳请选民积极现身投票，不要以为国阵赢定就不出来投票。虽然丹绒拿督的选民人数不多，但我们都很重视你们的每一票。我们也很希望华社未来继续和国阵同在。”
马希尔今日在砂社团注册局所主办“领袖与社团集会”上致辞时表示，内政部举办集会，是为认可注册团体在实践“一个马来西亚：以民为本，绩效为先”精神方面的贡献，同时也表达对注册团体在社会进步、幸福及缔造世界级社会方面之贡献的感谢。
“再来，政府也通过注册团体，普及化公共服务，特别是在砂拉越的乡区。政府相当鼓励地方居民结社，并乐意提供注册团体咨询服务、帮助注册团体解决问题，并促进各个注册团体之间的联系，以帮助注册团体更有效进行组织管理。”
他形容，非政府组织是继政府和私人界之后，为社会发展做出贡献的第三个领域。这一个支援性质的领域，存在的主要宗旨并非营利，而是维护地方社会的利益和文化。
“我希望提醒社团人士，在经营组织方面，谨守《1966年社团法令》、《1984年社团条规》及章程，并积极招募新血，让新生代为社团发展贡献新想法。”
马希尔透露，首相拿督斯里纳吉在提呈《2017年国家财政预算案》时宣布发放1万令吉给向社团注册局注册，以打造安全和和谐邻里为性质的社团。他欢迎相关注册团体向社团注册局查询资金的发放日期，也鼓励伦乐县社团向社团注册局提出拨款申请。
今早共有来自伦乐县的18个注册团体，约180名代表出席集会。在会上，砂社团注册局也颁发嘉许状给项该局注册超过20年的3个团体，即三马丹中华公会、伦乐中华公学校友会及伦乐佛教居士林。

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