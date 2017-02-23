首肯指定點售花朵蠟燭 張泰卿促攤主注意衛生

（本报诗巫22日讯）诗巫市议会主席拿督张泰卿州议员表示，就如往年一样，市议会将在清明节前14天开始，同意在指定的地点售卖花朵及蜡烛，这些地区包括陈仁华路旁，即在新安堂幼稚园之后、新珠安市集及德圣路与布律克路衔接处。

他提醒所有在路旁售卖花朵与相关物品的摊主，要维持周围的清洁，并且不可以在市中心售卖，除了在花店前的五脚基，不过需要申请及缴付服务费。

他指出，对于违反者，市议会将会毫不犹豫地开出罚单。

与此同时，他也表示所有市议会管辖范围内的2017年门牌税将会进行调整。

他续指出，在城市转型中心的诗巫市议会服务柜台，将会提供复印的账单，以避免民众有任何的理由，若是屋主有多缴去年的门牌税，将扣除近年的门牌税。

他说，若民众对于门牌税有不解之处，可以拨打084-333411联络市议会等级与估价部。

另外，张泰卿亦表示，市议会收到许多民众针对于幸运村再也及徙殖区进行商业规模的饲养家禽，对此，他呼吁地主立即停止饲养活动，因这已违反土地与测量局发出的临时使用准证（TOL）。

他强调，一旦发现有地主滋扰任何的住宅区，市议会将会采取严厉的行动。