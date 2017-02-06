頻引鄧小平名句 阿邦佐冀砂走”中國路”

在拿督斯里张庆信的陪同下，阿邦佐哈里步入会场。

（本报民都鲁5日讯）砂州首长拿督阿玛阿邦佐哈里援引已故中国领袖邓小平的名言，“无论是黑猫白猫，能抓到老鼠的就是好猫”来激励，希望政党领袖都可以做“好猫”，一起为砂州做出努力与发展。

他指出，如今全球进入科技资讯发达的时代，许多行业都逐渐走入科技及电脑化发展，砂州若要取得更大的进展，就必须要与时并进。

他不希望砂州固步自封，尤其是商业与工业方面，反之更要追随时代的脚步，配合时代的发展。

“无论是黑猫白猫，我们的目标是一致的，就是要抓老鼠，发展也是同样的道路，大家应该要知道自己明确的目标，往一致的目标前进。”

阿邦佐哈里认为，砂州的人民团结力量是非常强大，而这股团结力量需要继续被稳固，他也欣慰看到砂州各个民族，无论是在什么节日，都能一起庆祝，彼此祝贺，这是一个让人感到兴奋且高兴的局面。

只要拥有人民团结，各造的努力，他相信砂州可在2030年达致先进州的目标。

他今日除了引用邓小平“黑猫白猫”言论，也同时引用邓小平另一句名言，、“现在，周边一些国家和地区经济发展比我们快，如果我们不发展或发展得太慢，老百姓一比较就有问题了”，所以他认为发展需要适时与适度。

“发展是绝对有必要，但是我们要循序渐进，全面及平均带动乡区与城市的发展。”

阿邦佐哈里说，就以中国为例，如今的中国在经过多年后的改革及发展，如今在全球经济地位已经是可以与美国相提并论，或许中国不能算世界第一，但是中国的影响力却是遍及全球各国。

“我们应该要学习，让砂州的未来也可步上这样的变化，并使用人民富足。”

另一方面，阿邦佐哈里也提及，他将会与国油公司方面洽淡，除了增加砂州石油开采税之外，也能争取更多砂州子民进入国油公司任职，为砂州人民创造更多就业机会。