首页 新闻 中砂新闻 頻引鄧小平名句 阿邦佐冀砂走”中國路”

頻引鄧小平名句 阿邦佐冀砂走”中國路”

发布于 February 6, 2017
在拿督斯里张庆信的陪同下，阿邦佐哈里步入会场。
在拿督斯里张庆信的陪同下，阿邦佐哈里步入会场。


（本报民都鲁5日讯）砂州首长拿督阿玛阿邦佐哈里援引已故中国领袖邓小平的名言，“无论是黑猫白猫，能抓到老鼠的就是好猫”来激励，希望政党领袖都可以做“好猫”，一起为砂州做出努力与发展。
他指出，如今全球进入科技资讯发达的时代，许多行业都逐渐走入科技及电脑化发展，砂州若要取得更大的进展，就必须要与时并进。
他不希望砂州固步自封，尤其是商业与工业方面，反之更要追随时代的脚步，配合时代的发展。
“无论是黑猫白猫，我们的目标是一致的，就是要抓老鼠，发展也是同样的道路，大家应该要知道自己明确的目标，往一致的目标前进。”
阿邦佐哈里认为，砂州的人民团结力量是非常强大，而这股团结力量需要继续被稳固，他也欣慰看到砂州各个民族，无论是在什么节日，都能一起庆祝，彼此祝贺，这是一个让人感到兴奋且高兴的局面。
只要拥有人民团结，各造的努力，他相信砂州可在2030年达致先进州的目标。
他今日除了引用邓小平“黑猫白猫”言论，也同时引用邓小平另一句名言，、“现在，周边一些国家和地区经济发展比我们快，如果我们不发展或发展得太慢，老百姓一比较就有问题了”，所以他认为发展需要适时与适度。
“发展是绝对有必要，但是我们要循序渐进，全面及平均带动乡区与城市的发展。”
阿邦佐哈里说，就以中国为例，如今的中国在经过多年后的改革及发展，如今在全球经济地位已经是可以与美国相提并论，或许中国不能算世界第一，但是中国的影响力却是遍及全球各国。
“我们应该要学习，让砂州的未来也可步上这样的变化，并使用人民富足。”
另一方面，阿邦佐哈里也提及，他将会与国油公司方面洽淡，除了增加砂州石油开采税之外，也能争取更多砂州子民进入国油公司任职，为砂州人民创造更多就业机会。

  • 防詐騙電話 汶電訊警惕客戶

    （本报斯市5日讯）汶莱电讯公司今再发文告，向客户讲解及警惕近日发生诈骗电话的事故，并指有关事件仍在调查中。 该公司于今发出的文告中指出，透过客户的投诉该公司了解到有关的电话是： …
    February 6, 2017
    0 second read

  • 元首：全民團結為鐵證 阿德南利民政策永存人心

    （本报美里5日讯）敦丕显斯里泰益玛目表示虽已不再从政，但对于已故砂前首长阿德南的从政政策感到敬佩及骄傲，而他所实施的利民政策将永远铭记人民心中。 …
    February 6, 2017
    0 second read

  • 南茜：設定種種活動 也為來臨國選

    （本报古晋5日讯）首相署部长拿督斯里南茜表示，关于丹绒拿督补选的竞选活动，土保党妇女组在选举之前已经有过了会议，同时，设定将会进行的种种活动，这也不只是为了这一次的补选，也是为了即…
    February 6, 2017
    0 second read
载入更多相关文章
  • 捞生。左4为诗巫漳泉公会主席林洪辉，右4为永久名誉主席蔡天成。右3为该会秘书甲必丹沈董妃。

    林洪輝籲發揮團結力量 將漳泉推向新里程碑

    （本报诗巫5日讯）诗巫漳泉公会主席林洪辉表示，乡亲们趁着新春期间聚在一起，等同是力量的凝聚，所以大家要互相尊重，也要化解心中不愉快的芥蒂，化干戈为玉帛，大家一起和睦共处。大家更要发…
    February 6, 2017
    0 second read

  • 積極推動砂中醫藥研究 藥商受促與華同行交流

    （本报诗巫5日讯）诗巫药商公会主席邱昌源呼吁会员们，可以利用丰富的医疗经验和与中国同行的广泛联系，积极为推动砂拉越在中医药研究与开发领域的合作做出新贡献。 …
    February 6, 2017
    0 second read
  • 民都鲁发展局总经理罗芝雅向拿督斯里张庆信贺年。

    張慶信：好消息一起“分享” 民進黨要做首長最強後盾

    （本报民都鲁5日讯）民进党主席拿督斯里张庆信矢言该党将会全力支持砂州新任首席部长拿督阿玛阿邦佐哈里，并将成为首长最坚强的后盾。 …
    February 6, 2017
    0 second read
Load More In 中砂新闻
评论功能已关闭