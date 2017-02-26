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預備足夠人手執法 大馬海事局招自願隊

发布于 February 26, 2017
报名加入大马海事局美里分部后备人员等等应征和考试。
报名加入大马海事局美里分部后备人员等等应征和考试。


(本报美里25日讯)大马海事局于砂州4个分部聘请后勤自愿部队，以预备足够人手进行执法工作。
大马海事局全砂共有4个分部，即古晋、丹绒马尼斯、民都鲁及美里。但这些地区的值勤人员在多年以来面对人手不足的情况，因此，最
近各区公开让有符合条件人士报名参加。
大马海事局美里分部官员指出，目前砂州4个分部已先后公开让民众加入，美里分部于今早9时至下午3时，假海滨商业中心办事处进行。
美里分部官员超过100人，面对人手不足，仍需要400人加入。这次是首次公开招收自愿部队，如果今天达不到400人，该局将会再定日期继续招收，直到400人为止。
加入大马海事局后勤自愿部队人士必须是大马公民，年龄介于18岁至45岁之间，拥有大学文凭者职位较高，中学文凭为普通职位，不可有任何犯罪记录。
参加者不可来自任何执法单位，以及政府机构人士。男士身高必须达162尺，体重至少50公斤；女士身高必须达152尺，体重至少48公斤。
招收后备自愿部队由大马海事局资深官员应征，其中包括考试、量体重和身高等等。此外，现场也展览相关海事局执法工作介绍和照片。
加入后勤自愿人士，只要有诚意学习和付出，一旦符合条件，他们将会成为证实的大马海事局执法人员。

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