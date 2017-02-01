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順便送10公斤貨 茶葉藏毒去拜年

发布于 February 1, 2017
阿米尔（左起）、蔡义来及麦都展示起获的茶叶包装冰毒。
阿米尔（左起）、蔡义来及麦都展示起获的茶叶包装冰毒。


（槟城31日讯）一名毒贩把约10公斤冰毒包装为茶叶，“以茶混毒”准备去给“同道中人”拜早年时遭警截捕，当场人赃并获。

落网嫌犯是44岁的华裔男子，他是于上周四下午4时至7时30分，在日落洞一家超市外遭警方围捕。当时，他提着2袋的茶叶，据了解他准备去向有生意来往的毒贩“拜年”，并送到其他的毒品集团。
槟州总警长拿督威拉蔡义来总监于周二在槟州肃毒组主任麦都警监及调查官阿米尔的陪同下，召开记者会时指出，该行动是由武吉阿曼警察总部肃毒局特别技术情报组（STING）展开，并在该组的监督下掌握该男子的行踪，并在时机成熟时拦截他。

他说，警方从其2个袋子内的茶叶包装，搜获10包装着共10.4公斤的冰毒，市价为70万令吉。

警方也充公嫌犯名下1辆迈威轿车，价值4万5千令吉。他相信，不排除该嫌犯还有同伴，并会继续调查。他也指，相信嫌犯携带毒品去“送礼”拜年，而嫌犯也很狡猾地把毒品装成茶叶包装，只为掩人耳目。

初步调查，嫌犯涉及贩毒勾当约1个月左右，虽然嫌犯的毒品尿液检验呈阴性反应，不过根据记录早前于2004年时，嫌犯有毒品尿液检验呈阳性反应的记录。

嫌犯将被延长扣留至2月2日，警方援引1952年危险毒品法令第39B条文下调查。

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