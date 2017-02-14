韓沙：納吉沒禁充公豬毛刷 僅要貿消部穩妥行動

贸消部部长拿督斯里韩沙再努丁（左）分发礼品予受惠者，右2为砂贸消局局长拿督史丹利陈。

（本报古晋13日讯）贸消部部长拿督斯里韩沙再努丁指出，首相纳吉并没有制止该部没收猪毛漆刷，仅要贸消部执法单位在执法行动时采取稳妥（berhemah）的方式。

他是于今日为伦乐消费者与企业家讲座会主持开幕仪式后，在新闻发布会上否认首相禁止当局没收商家售卖的猪毛漆刷之提问。

他也认为先前采取没收猪毛漆刷并不是个错误的行动，如今也给予商家一个月的缓冲时间，为非清真的油漆刷贴上标签。

至于那些被没收的油漆刷子是否会还回给商家，他则没有给予正面的回应，仅表示在鉴定有关漆刷的成分后再视情况而定。

他在较早前表示，猪毛漆刷事件暂时告一段落，商家必须在一个月时间内为刷子制作成分贴上标签，如注明猪毛、狗毛，倘若不确定刷子成分就应该写明“不确定成分”字眼。

韩沙再努丁称，供应商有责任让商家知道刷子的制作成分。

另外，韓沙再努丁也坦言国内一些地区，尤其是内陆地区的确面对津贴食油短缺，主要是付款方面出现一些技术上问题。

他称，在2017年之前，重新包装的食油费用是由其它部门负责付费；在今年一月份我国贸消部接手后，他有信心能解决津贴食油短缺的问题。

他表示，该部将会从有多余供应的地区来填补缺乏供应的地区。