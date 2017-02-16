韓媒：金正男妹妹 金雪松或被監禁

（香港15日综合电）据韩联社15日报道，朝鲜最高领导人金正恩的长兄金正男13日在马来西亚遇害后，有消息传其同父异母的胞妹金雪松遭监禁。

根据香港中通社指出，韩国社团法人“世界朝鲜研究中心”主任安灿一15日在接受韩联社电话采访时表示，金正男同父异母的妹妹金雪松虽然地位不高，但据闻担任劳动党书记处要职。有消息称，金雪松因与金正男遭暗杀事件有关，所以暂被监禁于某处。

金正男是金正日与第一任妻子成蕙琳所生，金雪松则是金正日与第二任妻子金英淑所生。由于金雪松长年随侍金正日左右，深受其信任，负责IT产业的发展。

另外，据悉，金正男之子金韩松去年在巴黎完成学业后返回澳门或中国内地，目前也下落不明。坊间认为，金正男从马来西亚吉隆坡机场搭乘飞往澳门的班机或是为见其停留在澳门的儿子。

自金正男的支持者、朝鲜前国防委员会副委员长张成泽被处决之后，巴黎警方亲自出动警力保护金韩松，其人身安全始终受到威胁。

报道称，金韩松2013年5月从波斯尼亚莫斯塔尔市世界联合学院毕业，同年8月就读巴黎政治学院，并住在学校附近的宿舍。

同年10月，金韩松接受芬兰电视台的采访时就如何看待金正恩成为权力接班人一事称自己对这个问题不清楚，父亲金正男对政治没有兴趣。他还说，这是爷爷与叔叔之间的问题，我没有见过他们，也不清楚叔叔金正恩是怎么当上独裁者的。

据悉，巴黎政治学院是2加1模式，即前两年在法国勒阿弗尔学习，第三年前往其他国家做交换生。

学校方面表示，金韩松在结束学业后并未选择在法国停留而是于去年离开。有分析认为，金韩松毕业后很可能回到金正男有居所的澳门或中国大陆等亚太地区。