韓國媒體圖闖太平間 驚動警方加強保安

特别精锐部队成员在太平间外巡逻。

（吉隆坡21日讯）金正男隆机场毒杀案；韩国媒体被指趋近太平间时行迹可疑，竟惊动全国警察总部特别精锐部队（Stafoc）到场，加强保安！

两名韩国放送公社（KBS）的媒体男女代表，被指星期一晚上近10时，在吉隆坡中央医院太平间附近徘徊时行迹可疑，其中男摄影师一度被警方拘捕问话。

不过，警方检查他的护照和证件后，便在一小时内释放他。

期间，有关电视台主播也为同事被捕一事，与警方发生推撞，惟最终在其他媒体协调下，才解决此事。

金马警区主任苏克里助理总监星期二中午发表媒体声明，院方保安员发现一对男女，当天晚上在太平间附近行迹可疑，于是报警求助。

他表示，警方基于安全理由，而加强当地的保安措施，并安排警力包括来自全国警察总部特别精锐部队（Stafoc）到场严阵以待。

“警方向一名韩国籍男子问话，证实后者来自韩国放送公社，拥有合法的采访证件，他过后获得释放。警方目前还在寻找另一名女郎助查此案。”

声明指出，警方援引刑事法典第447刑事侵入条文查案。

另一方面，在前一天传出金正男的儿子金韩松抵马提供脱氧核糖核酸（DNA）样本后，特别精锐部队（Stafoc）于凌晨1时40分到场，现场气氛升温。

不过，苏克里对《马新社》否认，特别精锐部队的出现，并非护送金韩松。

大批国内外媒体陆续涌入太平间外驻守，准备采访金韩松办理父亲的领尸手续过程。不过截至星期二下午，仍未发现金韩松在太平间范围出没。