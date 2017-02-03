非法取締賭博活動 警拘捕嘉瑪搜獲手槍

9警员搜查嘉玛，从后者裤子搜到一把手枪。

（吉隆坡2日讯）“红衫军”召集人拿督斯里嘉玛尤诺斯较早时因私自率众擅闯店屋取缔非法赌博活动，星期四被警方登门拘捕，并从他身上发现一把枪。

他于星期四下午3时，在安邦再也的住家，被早已在他住家外等候多时的便衣警员带走。

他在被带进警车前，还特地骑上一辆电单车驾到门前，电单车后面还装有一个雪糕箱般的箱子，并在下电单挥手，还说：“明天见。”

他也说：“举报的人被捕，犯法的却没事，今天的事令人失望。”

警方是于基于他非法破坏与闯入电玩中心的执法行动，而拘捕他助查。安邦再也警区主任韩查助理总监证实这项拘捕行动。

根据嘉玛较早时发布给媒体的声明，他原本要在星期四下午前往警局召开记者会并自首，讵料中午时分，有警员登门“包围”他的住家。

他也对《星报在线》记者表示，他的12名友人较早时，也因涉及取缔非法赌博活动，而被拘留。

“我不知道他们（警员）为何到我家门前，可能他们不要我对媒体发表谈话，我真的不肯定，但这是我唯一能够找到的解释。”

嘉玛也是巫统雪州大港区部主席，他在适耕庄经营的度假屋，于去年12月被指非法经营而遭沙白安南县议会与土地局拆除后，他便私下率众取缔非法电玩活动的业者。

嘉玛也扬言，若警方不对付违例场所的话，他就会这样做。

雪州总警长拿督阿都沙马曾警告，若嘉玛尤诺斯不再停止扫荡非法赌博活动，一定面对法律后果。

这已是他过去4个月内第3度被捕，首两次分别是因为被指发表含有煽动性言论，以及在安邦坊企图闯过警方人墙，而被警方拘捕。