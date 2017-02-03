霹警建議總檢察署 控上庭毒犯不準保釋

拉威（左）展示肃毒组警方起获的海洛因。左2是拉迪夫。

（怡保2日讯）霹雳州警方已建议总检察署援引1952年危险毒品法令第41B条文(公众利益)赋予警方权限，凡是控上庭的贩毒惯犯，一律不获准保释，以消除公众对获得保释的犯毒者仍出现在当地社区所带来的不安。

一旦总检察署允准使用这项条文，霹雳州将是首个实行的州属，警方将全面配合及通过检控官在法庭上作出申请。

霹雳州肃毒组主任拉威助理总监指出，警方援引1952年危险毒品法令第41B 条文(公众利益)赋予警方权限，建议检控官对控上庭的犯毒惯犯不获保释的申请，无论任何形式包括警方的口头保释。

“警方在打击犯毒罪案中，接到公众回应，他们对一些被提控上庭的毒犯获保释后，在当地社区出现，造成心中的不安及担忧。鉴于此，霹雳州警方在去年12月通过州副检察署向总检察署提出以上建议，一旦通过立刻实行。”

拉威在肃毒组副主任拉迪夫助理总监的陪同下召开记者会，如是指出。

拉威表示，肃毒组警方于2016年共逮捕1万3千458名涉及毒品的罪犯，起获的各类毒品总值880万令吉，当中以冰毒及大麻居多。

他说，相比2015年的1千979人，去年运毒者2千220人，提高12.2%。当中539人在1952年危险毒品法令39(B)条文(唯一罪刑絞刑)下被捕，另有139人在1985年特别防范措施法令被扣；另外还有3宗涉及起获手枪子弹及手榴弹的案件。

他说，2016年共有4千622人因为拥毒被捕，比起2015年的4千83人，增加了13.2%。

他说，去年警方也侦破6个炼毒中心，并扣捕18人。此外，警方充公的产物房子金饰车子等总值840万令吉。

拉威指出，今年1月31日，该组警方与太平肃毒组警方联手，在太平市街扣捕38岁的印裔毒犯，并在嫌犯手提的塑料袋内起获1千404克的海洛因，可供应930名吸毒者，市价3万5千令吉。

他说，警方在调查发现嫌犯拥有8项涉及毒品的前科。尿夜检验呈阳性，目前嫌犯在1952年危险毒品法令下被延扣7天进行调查直到2月7日。