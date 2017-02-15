雷博森： 按櫃金是人民贊助 新達雅黨真誠為民服務

国阵助选机关将派发含查米拉个人讯息的传单，向民众解释查米拉无法露面的原因。

(本报古晋14日讯)丹绒拿督补选新达雅党候选人雷博森表示，尽管新达雅党是政治新手，但是该党真诚为社区服务，应是人民的选择。

他说，丹绒拿督区前州议员已故拿督阿玛阿德南留下了一个难巨的任务，大家必须让年轻、有活力、受高深教育及可信赖的候选人来填补这个空缺。

“主仆政治一直是国阵的坏做法。丹绒拿督并不属于一个家庭，而是属于社会的。”

他认为，还有更多合适的人选可以成为候选人，而不是寻求同情票。

他也质疑，国阵派出遗孀上阵补选，就如瓜拉江沙是国阵一贯的做法。

雷博森是于今日在新闻发布会上，如是指出。

他指出，虽然该党是年轻政党，但是该党却真诚要为人民服务，所以新达雅党应是砂拉越人民的选择。

他不讳言，他的政治经费是来自社群，所以该党会全力捍卫砂拉越人的权益。社群赞助他5千令吉作为候选人按柜金，以为他们发言及捍卫土著和各民族的权益。这是为了提升达雅社群，使他们在未来能自立。

即便是在上一届州选中，他在日廊的按柜金亦是由人民所赞助，而他成功保住按柜金，显示了人民认同他的工作。

此外，他也批评政治学者哲理尼所作出的分析只是为了取悦执政党。

“他必需知道，胜利或失败是另一回事。若我们能赢，那更好。更重要的是讯息的传达。我们很难推翻国阵，但我们会尽一切努力，没有什么是不可能的。”

他指出，国阵只不过是在利用联邦和州的机构资源与竞选机器，他们错误的使用公众金钱。