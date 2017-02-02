雨天路滑2車相撞 轎車司機當場夾斃

消拯人员将夹毙在座驾的死者抬出车外。

（本报美里1日讯）一辆四轮驱动车疑雨天路滑失控越界，与一辆迎面而来的轿车相撞，导致轿车华裔司机当场夹毙。

这长意外死亡车祸于今早10时许在巴甘路转弯处发生，美里消防与拯救局、医护人员、交警、民防部队于11时许接获民众投报后，即赶往车祸现场。

死者为现年73岁的池德龙（人名译音），于交通意外发生时，不幸被夹毙在其所驾驶的旧款丰田轿车的司机座位上，由消拯人员协助将死者遗体移出车外。

美里副警区主任史丹里警监证实案件，警方援引1987年陆路交通局法令41（1）条文查案。

他说，根据交警的初步调查报告显示，肇祸的白色四轮驱动车疑是因雨天路滑而肇祸。

据悉，该辆共乘两女一男的四轮驱动车，是从民都鲁开往美里方向，途中疑在雨天路滑于上述地点转弯处失控越界，而与迎面而来的轿车相撞。

四轮驱动车39岁的女司机，38岁的前座男乘客及22岁的后座女乘客均受轻伤，由民防部队送往美里医院检查。

而死者则是独自驾驶轿车由美里开往巴甘奴方向行驶，在途中与四轮驱动车迎面猛撞后，车头严重撞毁，以致当场被夹毙车座上。

警方在完成调查工作后，将遗体送往美里医院太平间停放。