首页 新闻 国际新闻 雅城首長選舉異軍突起 阿尼斯支持率直逼鐘萬學

雅城首長選舉異軍突起 阿尼斯支持率直逼鐘萬學

发布于 February 15, 2017
钟万学被强硬派穆斯林指亵渎伊斯兰并让他吃官司，宗教是本次选举的敏感议题，图片摄于本月11日的竞选活动上。（法新社）
钟万学被强硬派穆斯林指亵渎伊斯兰并让他吃官司，宗教是本次选举的敏感议题，图片摄于本月11日的竞选活动上。（法新社）


（印尼雅加达14日综合电）印度尼西亚雅加达首都特区首长选举出现“黑马”，原本在3名候选人当中支持度垫后的前文化与中小学教育部长阿尼斯争取到不少穆斯林选民的支持后，支持率已跃升至第二位，紧追争取连任的钟万学。

钟万学被强硬派穆斯林指亵渎伊斯兰并让他吃官司，宗教是本次选举的敏感议题。支持阿尼斯的反对党大印尼运动党虽否认阿尼斯在选战中打出“宗教牌”，但坦承他获得了因遭特区政府逼迁而对钟万学不满的穆斯林选民支持。

该党发言人阿里夫说：“阿尼斯认真听取了被逼迁者的声音，而这些受害人多数是穆斯林。”

钟万学为了解决雅加达周而复始的洪涝问题，推行了将河岸贫民窟居民迁走的计划。

阿里夫指出，自大印尼运动党党魁普拉博沃出马为阿尼斯拉票以来，阿尼斯的支持率便快速上升。曾与佐科争夺总统大位的普拉博沃早前也向支持者喊话称，如果希望他在2019年当总统，就必须全力支持阿尼斯赢得雅加达首长选举。

雅加达选举普遍被视为下届印尼总统选举的前哨战，印尼政坛几股大势力都动员了。阿尼斯背后有普拉博沃，钟万学的后台则是前总统美加华蒂，另一候选人阿古斯则有父亲、前总统尤多约诺做后盾。

作为雅加达首位华裔基督徒首长，钟万学因减少繁文缛节，提高行政效率而受到赞扬。然而，他去年9月引述《可兰经》指对手误导穆斯林以阻止他们支持非穆斯林为领导人，这番言论遭人剪接并配上误导性字幕放上网后变成了钟万学指该经文误导穆斯林。强硬派穆斯借此称钟万学侮辱伊斯兰，屡次发起反钟万学示威，结果钟万学被控亵渎伊斯兰。

佐科曾经称反钟示威由“政客”在幕后操纵，实际上剑指政府。外界认为他指的是尤多约诺，但尤多约诺父子矢口否认。

阿尼斯虽未直接用钟万学案来做文章，但也由此借力争取穆斯林选票。他上周六和阿古斯到雅加达大清真寺参加强硬派穆斯林团体召集的集会，该集会的主题是呼吁信徒投选穆斯林当雅加达首长。

分析师认为，阿尼斯之所以能异军突起，主要是凭借在电视辩论中的亮眼表现，以及积极争取较保守的穆斯林选民支持。但分析师也警告，阿尼斯争取穆斯林选票的做法，可能加剧宗教不容忍现象。
澳大利亚默多克大学讲师威尔逊说，钟万学走的是选票“多元化”路线，阿尼斯的竞选团队与支持者在宗教认同日益两极化与政治化的这个时候，显然决定专注于争取穆斯林选票。

学者出身的阿尼斯是最早获得福布莱特奖学金赴美留学的印尼人之一。2014年佐科竞选总统期间，他为佐科撰写讲稿，在佐科当选后成为文化与中小学教育部长。去年印尼改组内阁，阿尼斯遭撤换而退出内阁。他在竞选雅加达首长期间，承诺要改善公共教育、控制生活成本与终止逼迁政策。

明天就是雅加达首长选举投票日，若首轮投票没有候选人得票过半，得票最高的两组候选人必须参与5月的第二轮投票。

  • 吴顺发/赖洁敏将在对垒斯里兰卡的首战完成两人配对的团体大赛首秀。

    銘君臨陣傷退亞羽團體賽 順敏靠你們搶分了

    （胡志明市14日综合电）亚洲羽球混合团体锦标赛于越南开打，国羽混双教练庞学章表示，相信混双独苗吴顺发/赖洁敏可以担起大马队在该项目的重任和挑战，打响头炮以在接下来的小组和淘汰赛争取…
    February 15, 2017
    0 second read
  • 撞毁的游览车被吊离要道。

    台旅巴严重车祸 釀33死11傷

    （台北14日综合电）台北市万芳医院14日上午表示，“2·13”游览车翻车事故的1名男性伤者经整晚急救仍宣告不治。台北市消防局表示，车祸至此已造成33人死亡、11人受伤。 据新华社指…
    February 15, 2017
    0 second read
  • 莫哈末沙比林博士（中）连同关税局执法人员展示取获的大批海洛因及沙布冰毒。

    運值50萬海洛因沙布 印度毒驢闖關失敗

    （纳闽14日讯）纳闽皇家关税局侦破一宗企图从印度孟买私运入境，重达6公斤，市价总值50万令吉的海洛因及沙布毒品案。 纳闽皇家关税局总监莫哈末沙比林博士今日在一项记者招待会上说：该局…
    February 15, 2017
    0 second read
载入更多相关文章

  • 中年婦救子心切攔駕 泰皇上不怪

    （泰国曼谷14日综合电）泰国拉玛十世王玛哈哇栖拉隆功皇上谕示，不责怪当街拦下他座驾的中年妇女（49岁），因为该妇女救子心切，情有可原，同时对警务工作人员迅速很好的处理突发情况表示高…
    February 15, 2017
    2 second read

  • 拉莫斯批評杜特爾特 掃毒行動助長法外處決

    （菲律宾马尼拉14日综合电）菲律宾前总统拉莫斯批评现任总统杜特尔特，其扫毒行动助长了有罪不罚的风气，更指责杜特尔特进行决策时经常独断独行。 这位高龄88的政坛元老在1992至199…
    February 15, 2017
    0 second read

  • 因涉嫌販毒 美對委副總統實施制裁

    （美国华盛顿14日综合电）美国财政部13日宣布，因涉嫌“在国际毒品走私中扮演重要角色”，对委内瑞拉副总统塔雷克·埃尔·艾萨米实施制裁。 据新华社指出，美财政部在一份声明中称艾萨米为…
    February 15, 2017
    0 second read
Load More In 国际新闻
评论功能已关闭