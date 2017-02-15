雅城首長選舉異軍突起 阿尼斯支持率直逼鐘萬學

钟万学被强硬派穆斯林指亵渎伊斯兰并让他吃官司，宗教是本次选举的敏感议题，图片摄于本月11日的竞选活动上。（法新社）

（印尼雅加达14日综合电）印度尼西亚雅加达首都特区首长选举出现“黑马”，原本在3名候选人当中支持度垫后的前文化与中小学教育部长阿尼斯争取到不少穆斯林选民的支持后，支持率已跃升至第二位，紧追争取连任的钟万学。

钟万学被强硬派穆斯林指亵渎伊斯兰并让他吃官司，宗教是本次选举的敏感议题。支持阿尼斯的反对党大印尼运动党虽否认阿尼斯在选战中打出“宗教牌”，但坦承他获得了因遭特区政府逼迁而对钟万学不满的穆斯林选民支持。

该党发言人阿里夫说：“阿尼斯认真听取了被逼迁者的声音，而这些受害人多数是穆斯林。”

钟万学为了解决雅加达周而复始的洪涝问题，推行了将河岸贫民窟居民迁走的计划。

阿里夫指出，自大印尼运动党党魁普拉博沃出马为阿尼斯拉票以来，阿尼斯的支持率便快速上升。曾与佐科争夺总统大位的普拉博沃早前也向支持者喊话称，如果希望他在2019年当总统，就必须全力支持阿尼斯赢得雅加达首长选举。

雅加达选举普遍被视为下届印尼总统选举的前哨战，印尼政坛几股大势力都动员了。阿尼斯背后有普拉博沃，钟万学的后台则是前总统美加华蒂，另一候选人阿古斯则有父亲、前总统尤多约诺做后盾。

作为雅加达首位华裔基督徒首长，钟万学因减少繁文缛节，提高行政效率而受到赞扬。然而，他去年9月引述《可兰经》指对手误导穆斯林以阻止他们支持非穆斯林为领导人，这番言论遭人剪接并配上误导性字幕放上网后变成了钟万学指该经文误导穆斯林。强硬派穆斯借此称钟万学侮辱伊斯兰，屡次发起反钟万学示威，结果钟万学被控亵渎伊斯兰。

佐科曾经称反钟示威由“政客”在幕后操纵，实际上剑指政府。外界认为他指的是尤多约诺，但尤多约诺父子矢口否认。

阿尼斯虽未直接用钟万学案来做文章，但也由此借力争取穆斯林选票。他上周六和阿古斯到雅加达大清真寺参加强硬派穆斯林团体召集的集会，该集会的主题是呼吁信徒投选穆斯林当雅加达首长。

分析师认为，阿尼斯之所以能异军突起，主要是凭借在电视辩论中的亮眼表现，以及积极争取较保守的穆斯林选民支持。但分析师也警告，阿尼斯争取穆斯林选票的做法，可能加剧宗教不容忍现象。

澳大利亚默多克大学讲师威尔逊说，钟万学走的是选票“多元化”路线，阿尼斯的竞选团队与支持者在宗教认同日益两极化与政治化的这个时候，显然决定专注于争取穆斯林选票。

学者出身的阿尼斯是最早获得福布莱特奖学金赴美留学的印尼人之一。2014年佐科竞选总统期间，他为佐科撰写讲稿，在佐科当选后成为文化与中小学教育部长。去年印尼改组内阁，阿尼斯遭撤换而退出内阁。他在竞选雅加达首长期间，承诺要改善公共教育、控制生活成本与终止逼迁政策。

明天就是雅加达首长选举投票日，若首轮投票没有候选人得票过半，得票最高的两组候选人必须参与5月的第二轮投票。