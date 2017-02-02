隨意“砍”撥款做法不恰當 財政應親臨砂州視察

（本报美里1日讯）砂旅游，艺术及文化助理部长拿督李景胜希望制定及发放拨款的财政部官员必须亲自到砂州视察学校，从中了解问题的所在处，正视及满足学校与人民的需求，而不是坐在办公室内随意大砍拨款，以平衡预算，这种作法并不恰当。

他说，砂州与其他州属的情况有别，一些没有到过砂州的官员们，他们无法真正了解砂州的地理形势，还有州内学校所面对的问题。

“砂拉越地广人稀，但那些从未到过砂州的官员们以为从古晋或美里到内陆地区的车程十分短，或者是可以乘搭交通工具前往目的地，基于前往一些内陆地区没有道路衔接，欲前往该处必须舟车劳顿。”

他指出，基于砂拉越的学校数目众多，所以需要一大笔的拨款作为维修学校设施的费用，一些学校已把问题传达给教育部，要求拨款维修学校设施，最终财政部却大砍拨款。

李景胜是于昨晚在皇宫大酒店举行的“教育部秘书长与校长晚宴”上致辞时，如此表示。他也感谢阿里亚斯率领教育部及其他部门官员亲临美里学校进行实地视察，了解美里各中小学所面对的问题，以寻求解决方案。

他呼吁教育部放下权利予州教育局，不仅方便执行任务，并希望学校长期以来所面对的问题可获得妥善解决。

李景胜要求教育部看待如何放下权利予砂州教育局，并相信砂州教育局非常清楚了解州内学校长期以来所面对的问题，顺利执行任务，把一切的麻烦减至最低。

“关键效绩指标（KPI）对于每个部门具有一定的重要性，大家所做的一切，不是为了个人主义，是为了人民的着想，有必要成为一种文化。”

他说，一些官员仗着自己有一些权力，成为了小拿破仑，其实他们应该善用自己的权利，进行一些对大家都有好处的事项。