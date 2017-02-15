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隆國際機場航班起降次數 每日上升至1200趟

发布于 February 15, 2017
纳吉（右2起）与廖中莱，聆听阿兹哈鲁丁（右）对吉隆坡空中交通管制中心的讲解。
纳吉（右2起）与廖中莱，聆听阿兹哈鲁丁（右）对吉隆坡空中交通管制中心的讲解。


（雪邦14日讯）首相拿督斯里纳吉披露，吉隆坡国际机场的航班起降次数，在过去10年来取得巨大改变。

“吉隆坡国际机场的空中流量出现显著增长，在廉价机场（LCCT）于2006年3月投运前，吉隆坡国际机场每天仅有600趟航班起降，时至今日，每日的起降次数已上升至1千200趟。”

纳吉今日在交通部部长拿督斯里廖中莱、副部長拿督阿都阿茲以及民航局总监拿督阿兹哈鲁丁等人陪同下，为吉隆坡空中交通管制中心（ATCC）主持动土礼致词时，这么说。

他也引述梳邦空中交通控制中心数据，该机场数年前开始，一年已有超过90万趟航班起降，彰显出航空业的持续发展，以及拥有稳固经济的大马成为亚太区域间重要的枢纽。

他预计，在经济稳定和良性竞争的氛围下，我国空中交通流量每年可增长4.5%，而半岛崭新的空间架构，足以应付未来20年的竞争。

“我深信，在拥有发达的空中管制架构下，可让国内民航业受惠，以便我国成为亚太区域的全球飞行枢纽。”

另外，纳吉表示，一旦吉隆坡空中交通管制中心建成，将开启吉隆坡区域飞行资讯（KL FIR）项目，让吉隆坡国际机场有3条跑道运作，并把每小时78架的起降航班，增加至108架。

機場提升容量後
為全球航空公司提供服務

（雪邦14日讯）交通部长拿督斯里廖中莱表示，吉隆坡国际机场提升容量后，将可在繁忙时间，为全球各地的航空公司提供服务。

他说，一般的繁忙时间介于早上10时到中午，以及傍晚6到8时，意味着他们扩充机场容量后，有更多资源为航空公司，在繁忙时间提供服务。

他今日与副部長拿督阿都阿茲以及民航局总监拿督阿兹哈鲁丁等人，陪同首相拿督斯里纳吉为吉隆坡空中交通管制中心（ATCC），主持动土礼仪式时，如是说。

廖中莱续说，价值5亿9千466万令吉的吉隆坡空中交通管制中心，预计可在2019年杪竣工。

他也指出，届时，吉隆坡国际机场将是区域里，即中国上海和北京机场外，其中一个提供3条跑道的机场。

交通部长拿督斯里廖中莱限令摩托车德士公司“Dego Ride”于7天内会晤交通部，以作解释。

他强调，为了乘客安全起见，该部门维持禁止有关服务的决定。

“有关Dego Ride的禁令毋庸置疑，这事情很清楚，政府和交通部已经决定禁止此服务，因为该服务危及乘客安全。

“我们也在改善公共交通服务，如捷运、地铁和单轨火车。”

他是回应Dego Ride创办人兼总执行长纳比菲沙要求当局给予机会，以便辩论这个从去年11月面世的摩托车德士服务的言论。

据报道，廖中莱昨天表明，Dego Ride抵触1987年陆路交通法令第23条文和陆路公共交通委员会法令第16及47条文，该公司业者可被控上法庭。

他指出，尽管使用摩托车可避免塞车问题，但也伴随着高风险，因为统计资料显示，去年发生的死亡车祸当中，涉及摩托车骑士的案例占约62%。

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