陳開促盡快繳清貸款 拖欠PTPTN 不能申請一馬屋

主宾代表砂首长署政治秘书陈开（左4）、筹委会主席符祥威（右5）、一马房屋发展公司的助理副总裁诺衣（右4）、讲员阿杜马拿（右3）、罗姿达（右2）等人为注册日进行推展仪式。左1起为包久松、甲必丹田惜春、本固鲁陈兴枝和田招炎。

（本报古晋25日讯）砂首长署政治秘书陈开提醒拖欠高等教育贷款（PTPTN）的民众，他们被勒令不许出国外，现在也被规定不可以申请一马房屋，除非他们缴清所拖欠的高等教育贷款。

陈开是于今午代表砂地方政府部长拿督沈桂贤出席由砂人联党朋岭支部与一马房屋发展公司联办“一马房屋”的注册日和讲解会，在上台致辞时如此表示。

陈开指出，“居者有其屋，耕者有其田”，因此希望每一位大马公民都能拥有至少一间属于自己的屋子。

他说，20年前刚出来社会工作的大学生薪水约1千700令吉或1千800令吉，现在的大学生出来工作约有2千多令吉，可是屋子的价格却是涨了几倍，完全不符合大学生的薪水涨幅。

“因此，现在的年轻人要购买首屋，就可以向一马房屋发展公司了解，然后申请。”

陈开说，虽然政府过去做了很多计划来帮助民众，包括派发一马援助金、砂政府降低电费和名牌税等，但最要重的还是屋子。

他强调，“居者有其屋，耕者有其田”，农夫要有田地才能耕种，所以大马的每一名公民也都要有属于自己的屋子。

有鉴于此，他希望年轻人能前来向一马服务发展公司了解，而且建立在民达华的一马房屋有着美丽的河畔、风景优美。