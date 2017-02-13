陳超耀： 中國是經濟強國 首相鼓勵國人學中文

（本报美里12日讯）卑尔骚州议员拿督陈超耀表示，我国首相纳吉曾指，由于中国是21世纪最强大的经济强国，各国欲发展经济贸易都需与中国保持良好的关系，因此鼓励国人勤学中文。

他指，除了我国首相之外，砂州首长拿督阿玛阿邦佐哈里也同声鼓励砂民学习中、英文，通晓中文未来才能与中国取得更有效合作。

“首相纳吉除了鼓励国民掌握中文之外，也拨款了共100万予砂州222间的华小，可见他并无忘记华裔国民。”

此外，他透露，砂首长拿督阿玛阿邦佐哈里也宣布了今年将会继续拨款给独中600万令吉，并会在砂州继续承认统考。

“我希望在场的每一位能继续的支持我们的砂拉越政府，及相信我们的新上任的首席部长能在未来能带给我们更多的好消息。”

由于培民中学将设建新教楼，因此他希望校友们能返校帮助该校完成设建新教楼的愿望，他相信在理事们努力培育下一班的接班人，能继续为学校带来更多不一样的转变。

何康平：期望新元素

培中校友會積極招新人

（本报美里12日讯）培中校友会主席何康平希望通过校友推荐和自荐的方式吸收更多的校友加入校友会工作委员会，为校友会的继续发展增添新的活力和动力。

他是在今午有美里培民校友会所举办的“第12届第2次会员大会暨颁发会员子女学优奖励金丁酉年新春联欢会”上受邀上台致辞时，做出上述谈话。

他指，大部分的社团都面临一个发展的瓶颈，就是理事、会员的逐渐老化。非营利的社团几乎很难吸引更多年轻人产生入会的兴趣，最终浮现青黄不接的困境。

“本会每年颁发奖励金，也颁发书本补贴金，鼓励校友入会，希望校友的子女跟随父母的脚步继续到培中求学。但是，随着会员子女的长大毕业，获奖者逐年减少，正反映了这个令人困扰的现象。”

何康平表示，为了培中校友会能够长久经营，避免老化及僵化，该会正研究成立类似青年团的可行性，放手让年轻校友掌舵接办活动，致力使校友会年轻化，期望带来新的元素，激化新的活力，使它更贴近现代年轻人的生活方式，也让有心耕耘的校友接班。

此外，该会去年趁培中校庆时举办了盛大的校友回校日，反应非常热烈，说明了许多校友心中并没有忘情于母校，同窗友谊坚固，更难得的是仍牢记师恩，愿意返校探望师长。

他指，从回校日的成功举办让他深切体认到一个事实，尽管培中校友会是一个独立的注册团体，但是它必须依附于母校而存在，必须与母校维持紧密的联系，而不能自外于母校这条血脉相连的脐带，才能够将分散各地的众多校友凝聚一起，发挥更大力量，因为母校才是真正精神感召、吸引校友的母体。

“我们非常欣慰的是，培中校友毕业离校后并不因此切断母校的感情，他们许多人仍感念母校的栽培，一经号召便千里来聚，重拾旧谊。今天，甚至一些在外地生活、事业有成的校友还自发地组织小团体，愿意常年捐款，作为校内的活动经费，并责成本会代为设立“基金会”，以示回馈母校。”

因此该会理事决定与董事部、家教联谊会磋商，联合组织一个委员会，以更慎重、妥善、透明和专业的方式来处理，确保所有捐款用在当用之处，而不辜负一群校友美好的心意。

最后，他也借此机会代表该会感谢卑尔骚区州议员拿督陳超耀律师，众多顾问、校董、学长，校友等赞助今日的活动经费和奖励金，也恭贺获奖的会员子女，希望他们再接再厉，将来学业有成，勿忘回馈母校。



