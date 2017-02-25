陳超耀：充分發揮數碼學校 網速覆蓋率要加強

专业人士向董事部及教师们进行数码教学讲解。

（本报美里24日讯）政府应加强学府的网络速度和覆盖率，让数码学校设备如虎添翼！

拿督陈超耀希望政府加强学校网络速度，可让数码教室的使用画龙点睛，充分发挥现代科技与学习功能，扩展学习的领域，达致现代新纪元的教育目标，进而让美里中华公学培育更多具有终身学习与创新力及应变力的新生代，为民族、为国家做出更大贡献。

他今早出席美公数码学校推展礼致词时这么表示。他说，为了跟上数码时代步伐，美里中华公学已更上一层楼，由六年前实行的37间电子教学课室，今年1月份已全面提升为数码化教学精明课室。

他指出，在21世纪的今天，网际网络、电脑的普及让资讯与知识的来源犹如活动图书馆般，让人垂手可得。教育也正从黑板粉笔时代飞速过渡到电脑化教学时代，学习的方法变得多元化及丰富，老师的教学法和学生的学习法也因此变得更先进。

教师再也不能固守过去“以教师为中心”的教学法，应把教学的重心转移到以学生为中心的21世纪新纪元教学法。

“我非常支持数码化学校的概念，特别是学生与教师、家长与校方之间的互动更加紧密，更容易跟进学生的成绩与在校表现。我认为数码化教学是将来教育界的趋势，我也很欣慰美公拥有高瞻远瞩的董事团队，让学生提早接触数码教学法，对他们将来升上中学与大学时，都会有立竿见影的帮助。”

所谓“工欲善其事，必先利其器”，有了这些高科技器材，如：短焦投影机、互动式电子白板、实物投影仪、录播设备、扬声器等视听设备，学生们也要好好珍惜与使用，并将电子器材发挥最大的功用。