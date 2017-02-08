陳賽明：今年零赤貧計劃中 每季目標降低15%

（本报古晋7日讯）砂拉越州消除贫穷计划有效降低州内赤贫者，截至今年2月份，州内赤贫者有2万7千911户，与2016年同期的2万9千587户相较下，成功降低了6%。同时，放眼在2017年能降低州内赤贫人数至60%。

砂福利、妇女与社会发展部部长拿督陈赛明表示，鉴于州政府放眼在2018年呢达到“零赤贫”目标，鉴此，2017年的零赤贫计划中，每一季目标是降低15%，因此有望在年杪达到降低赤贫人数60%。

她预计，根据计划砂州赤贫可降至1万7千零55户。她相信，在2018年继续按照同样方式去实行，必能达到零赤贫目标。

她是于今日上午，主持2017年砂州消除贫穷首次会议后，在新闻发布会上指出，截至今年2月份，州内有4万1千529户家庭成功脱离贫穷，其中通过一马扶贫计划（1AZAM）成功提升收入的有1万零369户（24.97%）。至于其余的3万1千160户（75.03%）则是通过其他单位推行的计划，如提供资金协助、职业培训和赞助器材下让贫穷群体走出贫穷。

陈赛明称，一马扶贫计划主要是给赤贫群和不曾接获援助的贫穷者提供优先援助，因此，电子关怀（E-Kasih）内的数据需不断更新，包括是否已经脱离赤贫等。

与此同时，有关当局也会根据系统内受惠者的名单进行调查，确保所提供的资料不会与现实出现不符的情况；对于无法确认的名单，该部门将给予2个月时间进行查证和核准。

她接着说，鉴于一马扶贫计划在今年仅获得由联邦政府拨出的500万令吉，因此，当局只能为625户赤贫和贫穷家庭提供援助。

她披露，首相纳吉于去年答应拨出4千万令吉的拨款，目前砂州政府只获得拨款的一部分，即2千万令吉，因此她希望能尽快收到剩下余额。

据悉，截至今年2月1日，电子关怀数据显示，砂州贫穷家庭有11万3千875户，2016年同期则有10万9千605户家庭。

部长指出，消除州内贫穷不能单靠个人，反之需要各界的协助及努力，她呼吁州内社会各界人士给予协助，以达致2018年零赤贫目标。