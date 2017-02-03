陳賽明贊法茲魯丁 與社會關愛團隊關係好

砂福利、女性及社区发展部长拿督陈赛明（中）在接受土保党妇女组“社会关爱团队”的礼貌拜会时，与与会者们共享生日的喜悦。右9为杜邦区州议员法兹鲁丁。

（本报古晋2日讯）砂福利、女性及社区发展部长拿督陈赛明今日接受杜邦区州议员法兹鲁丁及土保党妇女组杜邦、班台达迈、迪马拉勿和三马连地区“社会关爱团队”成员的礼貌拜会。

隶属土保党妇女组的“社会关爱团队”成立于2014年，以在各地区推动福利、教育和社会工作。其中，班台达迈州是第一个成立“社会关爱团队”的选区。

陈赛明在会上致辞时不忘赞赏杜邦区州议员法兹鲁丁从前任州议员拿督道勿阿都拉曼手中接过杜邦选区后，便与当地的“社会关爱团队”缔结良好合作。

法兹鲁丁接着表示，本身率领“社会关爱团队”礼貌拜会陈赛明，以更熟悉政府福利设施的操作，帮助人民申请政府的福利设施。

陈赛明补充，除了直接帮助需要受助者申请福利措施外，资讯的传递也算是对人民间接的帮助，让人民掌握可以求助的管道。

“全砂目前有37个‘社会关爱团队’，明天会在美里推展德浪乌山的‘社会关爱团队’。”

陈赛明说，丹绒拿督州选区补选提名日当天，“社会关爱团队”成员也会到现场展现支持。

此外，适逢昨日为陈赛明的60岁寿辰，法兹鲁丁和各“社会关爱团队”成员也为其送上黄糯米作为祝贺。