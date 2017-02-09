陳嘉興籲中資到汶投資 為汶華僑帶來雙贏局 勢

汶莱十邑福州同乡会会长陈嘉兴、副会长陈恕强及郑其成送出纪念品予中国福建省人民政府侨务办公室冯志农主任及侨办国外处林建华处长。

（本报斯市8日讯）陈嘉兴吁中资企业到汶投资，为汶莱的华侨带来互惠互利双赢局势。

汶莱十邑福州同乡会会长陈嘉兴今日在中国福建省人民政府侨务办公室冯志农主任及侨办国外处林建华处长拜访该会时，作出上述披露。

他指出，中国现在在国际的形势一直不断强大，身在汶莱的华侨华裔也因此感到高兴。近年来，汶莱也获得多个中资青睐，到访汶莱投资置业，这是很好的景象。

这些中资在汶莱置业发展的同时，他希望也可为汶莱的华侨企业带来商机，共同迈向双赢策略前进。

他也在致欢迎辞指出，该会的成立，主要是联系在汶莱的福州人的乡情，为汶莱福州人建立福州人大家庭。

该会虽成立不久，但有着一班热心会务的顾问热心无私贡献，让该会有今时今日的大规模。他希望汶莱福州人也可加入该会大家庭，一同为同乡福址作出贡献。

中国福建省人民政府侨务办公室冯志农主任在交流时表示，侨办的主要工作是为侨办事，为侨胞服务。而今日的访问就是为服务汶莱侨胞而来的。

他称，按汶莱华人比例来说，汶莱华人侨胞比其他亚细安国家还多。而华人侨胞福利在国家及外交层面都是受到关注的。

为此，他们二人今日选择拜访汶莱，以更了解汶莱华侨的情况，并透过沟通加强相互的了解。

他也向该会汇报了中国福建省近年来的发展，并吁该会理事会员抓住商机，互惠互利地发展。

他同时也趁新春节庆时向该会理事会员送上新年祝福。

是项交流会今午在联利广告公司举行，汶莱福州十邑同乡会顾问拿督斯里刘恭津、拿督张永平、拿督黄志银等也有出席。该会会长陈嘉兴也率领该会理事欢迎及款待2名宾客。双边也借此机会进行交流、互赠纪念品及拍合照留念。