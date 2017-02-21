陳冠勛：冀首長妥善處理 還人聯一個公道

（本报诗巫20日讯）“我们希望首长阿邦佐哈里能妥善处理人联党与另一方的问题，还给人联党一个公道，因为属于我们的就是我们的，这是绝对不能妥协的！”

砂拉越人联党中央财政拿督陈冠勋州议员昨晚受邀在该党武吉阿瑟支部及都东支部联合主办的“P211国阵南兰国会选区丁酉年新春联欢晚宴”上致词时，重申了上述立场。

他也促请党同志们千万勿气馁，勿因一时的挫折而伤心，因为雨后的彩虹往往是最灿烂的。“希望党员同志从今天起，壮大都东与武吉阿瑟支部，广招年轻党员，且选举备战工作必须做得细腻、完整，如此夺回南兰与诗巫国会议席将是指日可待的。”

“我们希望2个支部在来届国选中，也能团结一致，在争取南兰与诗巫国会议席的候选人之外，也一定要振兴、壮大、提升自我，才能往前方的路奔跑而去。”

拿督陈冠勋以此次丹绒拿督补选为例，强调华裔仍然会支持国阵政府。“在我本身负责的投票站中，虽说只有171票，但选举结果显示，出席投票者109人，革新党3票、废票1票，国阵则获105票。”

他强调，这证明了华裔选民仍旧会支持国阵，关键在于如何赢得他们的信任与支持。“我们必须时常关注选民，聆听他们的要求，至于能否做到是另一回事，重要的是要时时走入草根，倾听人民的诉求。”

“此外，我们要有团队精神。国阵在此次补选中动员所有成员党，整个团队精神非常高昂，分配工作二话不说就去做，这样的精神大家必须学习。此外，分工也十分细腻，每个投票站即使投票人数不多，但都有许多工作人员。”

陈冠勋指出，从今天起大家要积极准备，从党员干部开始加强人手，先从自己的家里开始，招收自己的孩子亲戚，壮大人联党的队伍。

“此外，我们也希望党中央积极进行一系列的党员培训工作。我们已许久未曾展开真正的激励及培训党员干部，故希望能进行大规模的培训工作。”

他指出，人联党在此次州选中取得小成就，但该党仍需积聚小成就，建立民众的信心。同时，党的方向及目标一定要非常明确，即大家要往哪个方向去走。“党已有做出一系列改变，如规定党主席任期最多3届，也限定部长与副部长任期，在改革上做出努力。而这些党的方向与目标，必须让每个人清楚了解，如此整个党才能团结一致。”

另一方面，陈冠勋也强调，党的斗争路线与目标必须明确，如此即使更换新的领导层，也不成问题。同时，只要人联党拥有足够的人数，该党的声音肯定可以更大声。