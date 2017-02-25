阿都拉賽：報警調查 社交媒體造謠人士

（本报古晋24日讯）砂国阵后座议员俱乐部主席阿都拉赛多表示认同首长新闻秘书及政治秘书报案举动，报警要求调查在社交媒体造谣的人士。

他是针对首长新闻秘书安布鲁斯今日报警否认首长有提呈请愿书予英女皇以寻求检讨1963年马来西亚契约并要求调查一事，发表意见时如是表示。

他说，有关帖文之前已经出现数次，并宣称消息来源是来自首长公署。上述帖文也牵扯到砂拉越州议会议员。

“这都不是真的，这都是轻浮、无理取闹的，而且动机很可疑。”

或许有些人会认为这类社交网站帖文不应太认真去看待，但是我们认为这是企图破坏首长署或首长本身名誉，更侮辱一众州立法议员。”

“我们不允许邪恶思想的个人或团体做出大胆的动作，以持续宣扬邪恶的政治选产并将可制造错误的思维。”

他说，有关人士是企图要制造混乱，让人民感到混淆。

他认为，发表有关帖文的人士应该要负上责任，并且应该被严正对付。这也可震慑其他社会盲信者，勿使徒破坏和谐团结及稳定。

他也强调，上述造谣行为不是挑战言论自由，并认为社交媒体其实很自由，并没有如其他国家般被严厉约束管制。

他也欢迎任何人提供具建设性的批评，然而若有人试图制造社会混乱或社会偏见，他则不能容忍。

他说，市民都是热爱和平的人士，应该继续维团结的精神，并且应慎防有人怀有不良政治议程，希望看到彼此产生混乱。