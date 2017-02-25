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阿邦佐： 保持完好才能堅強 人聯贏回兩個「巴都」

发布于 February 25, 2017


（本报古晋24日讯）砂首席部长拿督阿玛阿邦佐哈里妙语呼吁华社要团结！
他形容本届砂州选举中，拿督沈桂贤在石角（Batu Kawa）赢了，罗克强则赢了巴都吉当区（Batu Kitang），在国文法音上，人联党赢了两个“巴都”（石头之意），因此，华社应该要保持石头的完好才能坚强。
“如果分裂了，那华社要听哪一个阵营的话？大家最后都混淆了。”
他形容，本届州选中，前首长阿德南领军的阿德南团队打出漂亮成绩，国阵在82中赢得了71个。同时根据统计，华社支持率达75%，如果能够找回其余25%的支持率，到时华社将在政府内拥有更大的声音，可以争取权益。
他说，在马来西亚政治，任何族群应该要被看见其存在，才算具有代表性。如果华社被分裂了，砂拉越将不能进一步强大。
他是今晚受邀出席古晋省民众联谊会团体总会庆祝第11届2017年新春晚宴上致词时，如是指出。
此外，他表示，前首长拿督巴丁宜阿德南生前呼吁人们给他5年的时间领导砂拉越，然而不幸的领导另外2年8个月便离开了人世，而他作为阿德南团队的新队长，承诺将延续阿德南的利民政策。
他说，阿德南过去拥有个人魅力，是他所不能仿效的，因此他将会努力打造属于他的领导作风，并呼吁人民给予他更多实现落实他的领导方式。

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