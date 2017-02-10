阿邦佐：阿德南遺志 讓我們一起完成

阿邦佐哈里表示，在争取砂州权利下放事宜，砂州政府已经获得联邦政府给予的保证，听从砂州人民在马来西亚契约中的要求。

（本报古晋9日讯）伦乐、三马丹在过去已完成，目前在进行中和即将展开的发展计划共耗资8亿6千320万令吉！

砂首席部长拿督阿玛阿邦佐哈里披露，在已故阿德南停止呼吸的最后一刻，他本身及副首长拿督阿玛道格拉斯守在其身边，阿德南交代他（阿邦佐哈里）及道格拉斯，要照顾好砂拉越。

“言下之意，他要我们所有土保党和国阵的一份子一起照顾砂拉越。”

他表示，如今阿德南与世长辞，这就是阿德南的遗言，而身为砂州政府一份子的他将会持续阿德南生前对人民的承诺。他说，身为砂州政府第五任首长兼丹绒拿督区州议员的阿德南，对该选区及居民带来很多发展，而今日推展的砂国阵竞选宣言，就是继续阿德南生前对丹绒拿督居民所作出的承诺和努力。

“今日我们聚在这里就是要继续完成阿德南的承诺，我们的团队就是阿德南团队。”

“唯一不同的是，现在我是队长，我将带领大家完成阿德南的承诺，包括与联邦政府协商权力下放事宜及继续阿德南58项惠民政策。”

阿邦佐哈里透露，补选竞选宣言主要包括土著习俗地的拨款、发展当地基本设施，如道路、水供、电流供应及通讯覆盖等、道路及教育等。

而在阿德南生前的争取下，兴建一条连接马兰诺湾至三马丹的道路，并将该道路工程计划纳入泛婆大道工程；另外，在教育方面，阿德南也成功争取也在伦乐地区有建造一间砂拉越卓越技术中心。

他说，阿德南非常看重州内教育发展，他知道，只有教育才能让州民走出贫穷。

另一方面，也是砂旅游部长的阿邦佐哈里表示，已故阿德南之前一直跟他强调伦乐和三马丹是砂州最佳旅游景点，因此要他为伦乐和三马丹推出旅游业发展蓝图。

如今，他也已经制定一个以旅游业来推动该地区的经济活动蓝图架构。

另外，他也表示明日首相拿督斯里纳吉到访伦乐时，将宣布好消息。他说，纳吉明日将为石隆门、伦乐及三马丹地区带来水供发展拨款，至于是多少，他要人民拭目以待。