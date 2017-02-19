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阿邦佐：補選勝出 國陣成員黨合作促成

发布于 February 19, 2017


（本报古晋18日讯）砂国阵主席拿督阿玛阿邦佐哈里表示，国阵成员党的无间合作使国阵在丹绒拿督选区获得大胜利，甚至让两名反对党候选人失去按柜金。
他说，国阵确实已预料能获得胜利，但是这次的多数票票数却出乎意料，致使两名对手失去按柜金。
他感谢选民在下雨天中出来投票，选民的支持让国阵可继续推展已故丹斯里阿德南在过去已拟定的发展计划。
他说，选民选出国阵候选人拿督阿玛查米拉为丹绒拿督选区的新人民代议土，她有丰富的经验，可继续阿德南发展该选区的遗志。
阿邦佐哈里是于今晚在砂州国阵成员党领袖的陪同下，与查米拉一起等候丹绒拿督补选的成绩出炉后，在新闻发布会上如是指出。
他表示，国阵政府将会继续阿德南对该选区的规划，同时执行有利于砂州人民的政策，包括捍卫砂拉越人的权益。
“砂拉越州政府也将继续与联邦政府之间的合作。”
他感谢首相兼全国国阵主席拿督斯里纳吉对丹绒拿督发展计划的支持。
他也感谢国阵成员党在补选中无间的合作，以国阵的团队获得巨大多数票的成绩。
“国阵竞选主任拿督斯里旺朱乃迪和他的团队，及丹绒拿督选区的政党领袖在这次补选中付出的努力，让对手失去了按柜金。”

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