阿邦佐：爭取20%開採稅 首相有替代方案

首相纳吉与砂州内阁政要在伦乐食坊享用饮料时摄。

（本报古晋10日讯）砂首长阿邦佐哈里解释，已故阿德南沙登在争取20%开采税方面不遗余力，但至今始终有难度，但相信首相纳吉会寻求其它有效替代方案，作为无法调整石油开采税20%的弥补。

他笑称，联邦政府也许可以考虑减少砂拉越20%的汽油售价，尽管如此，他深信首相纳吉有自己的一套方案，毕竟砂拉越也有出产石油。

也为砂州房屋兼旅游部长的他是于今日出席伦乐县伦乐食坊开幕仪式上致词时，这样表示。

他说，首相纳吉是一名重视砂拉越权益和发展的中央领袖，换言之，砂拉越如果要取得强大，那么就必须确保纳吉在来届全国大选中取得胜利继续执政中央。

他称，砂拉越一旦强大，也就更容易与联邦政府和首相纳吉进行权力下放的协商，其中一项成果就是委任州务秘书拿督阿玛莫西迪甘尼为国油公司的董事之一，这乃是砂州人担任国油董事的首例。

“过去22年，砂拉越虽然出产石油与天然气，但这当中砂拉越并没有得到什么，但首相纳吉听取砂拉越人心声，委任莫西迪甘尼成为国油公司的董事之一。”

他指出，委任砂拉越人成为国油公司其中董事，这已超越了20%开采税的争取。

阿邦佐：

糾正契約下錯誤

砂只要求該有權益

（本报古晋10日讯）砂州首长阿邦佐哈里披露，他与首相纳吉的父亲皆是见证1963年马来西亚契约的其中一员，如今两人是国与州的领袖，似乎是上天的安排，让他们现在延续当初的精神，重新恢复砂拉越原来在契约下的权益。

他强调，联邦和砂州政府进行的权力下放协商，并不是砂拉越向联邦要求更多，而是将过去22年在契约下的错误得以纠正。

“我们会根据互相信任来进行协商，这当中没有所谓对与错，而是将错误纠正，这并不是我们（砂州）要求更多，而是在马来西亚契约下所赋予砂拉越该有权益。”

他指出，砂拉越于契约下赋予的权益在过去22年来，因为联邦政权强大，导致砂拉越权益被侵蚀，这也是为何已故阿德南沙登生前要求联邦检讨契约下条文，将权力归还予砂拉越。

也为砂州房屋兼旅游部长的他是于今日出席伦乐县伦乐食坊开幕仪式上致词时，这么表示。