阿邦佐：州政府已獲保證 聯邦聽到砂民聲音

部长们在等候首长阿邦佐抵达时合影一瞥，左起为拿督旺朱乃迪、拿督拉浓米那、拿督法迪拉尤索、拿督阿玛道格拉斯、拿督巴丁宜查布、拿督史蒂芬伦迪、拿督阿都卡林、阿都拉曼朱乃迪、阿都拉曼、保罗及查米拉儿子阿兹祖。

（本报古晋9日讯）砂州首席部长拿督阿玛阿邦佐哈里表示，在争取砂州权利下放事宜，砂州政府已经获得联邦政府给予的保证，听从砂州人民在马来西亚契约中的要求。

他指出，今日上午首相纳吉与砂州内阁成员会面时，表明砂州政府会继续权力下放谈判事宜，砂拉越政府和联邦将根据1963年马来西亚契约及联邦宪法进行谈判和探讨。

他说，在拟定马来西亚宪法，他们将继续已故阿德南所作出的努力。无论如何，这些谈判工作需要时间来进行，且砂政府有系统和自己的策略争取在马拉西亚契约所失去的东西。

“谈判事宜要慢慢进行，不能操之过急。”

阿邦佐哈里是于今日下午，在伦乐县民众会堂推展丹绒拿督选区补选竞选宣言上，致词时发表言论。

他在新闻发布会获媒体询及何时会完成权利下放等谈判工作时，也表示本身上任至今仅28天，需要时间来进行。

丹绒拿督州议席17项补选竞选宣言：

（一）继续维护砂拉越及人民的权利

（二）保障人民的安全，不受非法入境者的侵扰

（三）尊重各族人民的文化、习俗和宗教

（四）维持人民之间的和平与和谐

（五）保障土著习俗地的权益

（六）保育及维护天然资源

（七）照顾不幸者的福利

（八）提供更多可负担及低价格房屋

（九）加速推行道路发展、水供、电流供应及通讯覆盖

（十）加强及扩充医疗服务

（十一）创造更多机会及鼓励更多妇女参与社会经济活动

（十二）透过一马青年城（IMYC）来挖掘年轻人的潜能及创造更多的就业机会

（十三）透过砂拉越卓越技术中心（CENTEXS）来推广并提供教育及技术训练

（十四）承认华文教育及为独中提供援助

（十五）采用英语作为砂拉越第二官方语言

（十六）为企业家提供更多更好的商业场所

（十七）将伦乐及三马丹转化为砂拉越的主要旅游胜地。