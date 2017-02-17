阿邦佐：加強森林管理政策 招標方式發清芭準證

阿邦佐哈里是于昨日在副首长拿督斯里道格拉斯和第二资源管理与策划部长拿督阿玛阿旺登雅的陪同下，宣布政府通过招标的方式来提升发出短期清芭准证。

（本报古晋16日讯）砂州内阁今日决定通过招标的方式发出清芭准证给政府地、土著习俗地和土著公用保留区，以进一步加强砂州森林管理政策。

首席部长拿督阿玛阿邦佐哈里表示，政府通过招标的方式来提升发出短期清芭准证，从而加强本州的森林管理政策。乡言是为了确保政府以具有透明度的方式来发出有关准证。

他指出，短期清芭准证只发出给已批准进行发展用途的政府地，以及将发展的土著习俗地和土著公用保留区。

他说，成功得标者可以砍伐有关土地上的树木，期限则视有关地区的面积及树木量而定。

“这是因为即将进行发展的政府地和土著习俗地必须清除土地上的树木。森林局将会估算土地面积及树木量和值价，以鉴定招标的基本价。”

阿邦佐哈里是于今日在副首长拿督斯里道格拉斯和第二资源管理与策划部长拿督阿玛阿旺登雅的陪同下，召开新闻发布会作出这项宣布。

他表示，砂森林局将会负责招标过程，该局将会准备招标文件，其中例明土地地位、地点、面积、估计树木量。该局将根据土地面积和树木的品质来估计树木量，及鉴定有关标书的底价。

他指出，有关招标会在报章上刊出，也会展示在森林局的网页，招标截止日期会落在刊出后30天。

他说，招标程序将会在政府地被批准用作发展用途后即时招标，而有关的土地没有面对土著习俗地索偿。此外，森林局将会调整涉及土地习俗地权益的森林地清芭准证布机制。

他表示，森林局将会考量当地社区的利益。

“成功得标者也必须根据木材的数量及最新的税率，缴付关税、木材税、地税和其他费用。”

他称，除非有关的土地已被批准作为发展用途，否则在今年截止的短期清芭准证将不会被更新。