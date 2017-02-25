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阿賢：雲南善堂行善60年 成就輝煌 值得支持

发布于 February 25, 2017


（本报古晋24日讯）地方政府部长拿督沈桂贤表示，砂拉越云南善堂60年行善取得辉煌的成就，更是一个慈善事业的传奇。
他指出，砂拉越云南善堂能有60年的成就获得社会大众的支持，是因为领导层和志工做得好，值得社会大众的信任及支持。
沈桂贤是于昨晚在砂拉越云南善堂60周年纪念晚宴上致词时，如是指出。
他说，做慈善不只是出钱，慈善是要从心做起，就算是给人一个微笑都是行善。因为在现今的社会有许多人都生活得很压抑，如果大家都能给予对方一个笑容，何尝不是行善。
他认为，做慈善也必须付出时间，大家可以抽空到云南善堂去走一走，亲自了那里的情况，发自内心的去做。
他说，云南善堂每个月都救济一些贫苦家庭，帮助这些受惠家庭渡过难关，以便在未来获得成长与成功。一些人只是面对一时的困难，若大家能在这时候帮助他们，他们就能走过这个困难的关卡。
“云南善堂的老人院就五星级的设备，同时也给予老人全面性的照顾。这不只是华人的优秀文化，也是社会对这些不幸人士的爱心。”
云南善堂一个月要6万令吉开销，除了社会大众的捐助，在昨天晚上巴都林当区州议员施志豪和文化、艺术和旅游部助理部长拿督李景胜也分别捐助了一万令吉。
他也感谢长期服务云南善堂的理事，包括服务了38年的甲必丹符气元，以及服务了34年让云南善堂设备现代化、使财务更独立拿督郑天祥。而该善堂的许多都超过20年服务。

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