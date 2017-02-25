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阿末普吉：僅是普通漁船 非蘇祿闖美里海域

发布于 February 25, 2017
大马海事执法机构总监拿督斯里阿末普吉澄清，日前被某英文报章报导，载满苏禄人渔船开入美里海域的“苏禄船”其实只是普通的渔船，因为引擎故障而被逼在美里海域进行维修。
大马海事执法机构总监拿督斯里阿末普吉澄清，日前被某英文报章报导，载满苏禄人渔船开入美里海域的“苏禄船”其实只是普通的渔船，因为引擎故障而被逼在美里海域进行维修。


（本报古晋24日讯）大马海事执法机构总监拿督斯里阿末普吉澄清，日前某英文报章报导，载满苏禄人渔船开入美里海域的“苏禄船”其实只是普通的渔船，并非来自苏禄！
他表示，在经过有关当局的调查后，有关渔船从沙巴出发至民都鲁，因为引擎出现故障而被迫在美里海域进行维修。
对此，他希望媒体在处理敏感性话题的新闻报导时，应多加谨慎及事先求证，避免引起社会不安的情绪。
他是于今日上午，为大马海事执法机构砂分局志愿队伍计划主持推展礼后，在新闻发布会上如是发表。
阿末普吉指出，目前古晋约有500人参与当局的志愿队伍，并放眼招募1千人。
他说，有关机构会陆续到民都鲁和美里展开招募和推展活动，放眼能在全砂招募1万人。
他表示，志愿队伍的职务除了协助正式职员，也扮演该机构“眼与耳”的角色，一同监督国家海域免受侵入，保护国家海产及石油资源，避免让不法之徒牟取宏利。
他指出，该机构在12年前成立至今，已展开了8千900宗逮捕行动，及22万次试航。而罪犯指数也从早期的48.6％减至3％。

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