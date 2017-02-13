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阿末扎希愛砂常造訪 巫統無意設砂支部

发布于 February 13, 2017
阿末扎希（左4）为人民警卫团团员（左5）佩戴职衔后，与众领袖合影。左起为砂首长拿督阿玛阿邦佐哈里、人力资源部长拿督斯里里察烈、天然资源与环境部拿督斯里旺朱乃迪、工程部长拿督斯里法迪拉。
阿末扎希（左4）为人民警卫团团员（左5）佩戴职衔后，与众领袖合影。左起为砂首长拿督阿玛阿邦佐哈里、人力资源部长拿督斯里里察烈、天然资源与环境部拿督斯里旺朱乃迪、工程部长拿督斯里法迪拉。


（本报古晋12日讯）副首相拿督斯里阿末扎希指出，他造访砂州多次，并不是要开设“支部”（cawangan)，暗指无意来砂设立巫统支部。

他说，他是热爱砂拉越人民才频密造访砂州，同时也表示无意设立“支部”。

他指出，如果他自2015年上任副首相后，已经造访砂州28次。他也形容自己要到国内所有角落，以便一视同仁为各地人民服务，毕竟他是副首相兼内政部长。

他是今早出席于伦乐民众会堂举行的领袖与伦乐区人民自愿警卫团集会活动上致词时，如是指出。

他也形容自己源自甘榜，因此了解甘榜人民的心声。对此，他认同郊区应该要获得更多基本建设。

他说，他相信新首长拿督阿妈阿邦佐哈里将会继承阿德南的遗志，继续注重郊区发展，提升郊区，而他也将会继续协助发展砂拉越。

他亦说，本身是来自甘榜，可以了解甘榜人民的心声和需要，因此，他认为，砂拉越郊区应该­给予更多的基础建设，他也相信，阿邦佐作为新首长将可继续阿迪南的遗志。

阿末扎希：進行守衛工作
警衛隊充輔助軍警角色

（本报古晋12日讯）副首相拿督斯里阿末扎希指出，人民自愿警卫队人员可协助在一些未安排警员及军人驻守的地区，进行守卫工作，以充当辅助军警的角色。

他说，由于警员及军人人力有限，不能在每个边境地区的派员驻守，因此人民自愿警卫团便可在边境地区驻守，达到增加人力的效果。

阿末扎希是今早出席于伦乐民众会堂举行的伦乐区人民志愿警卫团与领袖集会活动后，召开新闻发布会时，如是指出。

他说，针对该事项，已经与国家安全理事会召开数次会议，展开讨论。

也是内政部部长的他指出，在边境增加人力并部代表邻国与我国关系不佳，而是为了要遏止边境的走私物品问题，尤其是走私我国的津贴商品，同时也为了要减少毒品、危险武器等物品的走私问题，因为有关危险物品对国家安全造成威胁。

 

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