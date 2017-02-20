阿德南親臨享用紅豆冰 業者追憶數度哽咽

伦乐巴士站楼上某红豆冰摊主林莉莉在忆起已故阿德南沙登当时来享用红豆冰情景仍历历在目。

（本报古晋19日讯）已故阿德南沙登生前对红豆冰难以抵抗，去年曾在司机的陪同下微服出巡，抽空来到伦乐巴士站楼上的冰室享用红豆冰。

伦乐巴士站楼上经营饮料摊摊主林莉莉受询时，忆起已故阿德南沙登时数度哽咽，还眼泛泪光，深深表达对后者的离去感到万分不舍。

林姓指出，在去年砂州选举之后，已故阿德南沙登在某天午后与司机两人前来其摊位。享用红豆冰。

“阿德南当时没有大阵仗的随扈，身边仅有一名司机随行，态度非常低调，实在很难认出他就是当时的首长。”

她说，已故阿德南沙登当时在座位上低头看手机，而他的司机就点了两碗红豆冰。

“阿德南沙登虽然看着手机，但他也说出他的红豆冰只要红豆和珍多（Cendol）两种即可，可见他是忠于原味的人。”

她笑称，自己当时鲜少跟进政治和时事动向，所以当时对已故阿德南沙登不太熟悉，殊不知对方是赫赫有名的全民首长。

她解释，当时是在其它顾客的告知下，她才恍然大悟，还有种受宠若惊的感觉。

“当时知道他（已故阿德南沙登）的来头后，我感到惊讶，而且很不真实，但他确实就在我眼前。”

自此之后，她就开始关注已故阿德南沙登的动态消息。她坦诚，自已故阿德南沙登担任首长后，伦乐地区的基建设施明显取得发展。

她举例，伦乐镇上的河岸旁人行道及码头设施，是已故阿德南沙登在任时实施的提升工程，而这些基建设施提升也为伦乐镇带来新面貌。

遗憾的是，在上个月杪就传来已故阿德南沙登病逝的噩耗，当时镇上居民无一是不感到悲痛的，包括华裔居民。

“接到他离开的消息，我们大家都感到十分悲痛，也很惋惜，他也只不过担任首长将近3年，却也没想到这么快的离开大家。”

她相信，如果已故阿德南沙登还建在，她相信伦乐镇发展不仅如此。

“很多人都说，阿德南是一个好人，但很快就离开的我们，真是好人不长命。”

鉴于此，她希望已故阿德南沙登的遗孀查米拉在中选后，能够延续前人的遗志，为丹绒拿督的居民争取更大福利。