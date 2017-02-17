阿德南光環照耀 查米拉中選無懸念

（本报古晋16日讯）国阵丹绒拿督区候选人拿督阿玛查米拉中选毫无悬念。

查米拉是已故前任首长兼丹绒拿督区州议员拿督巴丁宜阿德南的遗孀。阿德南生前相当活跃于本身的选区，经常私下走访选区，而查米拉也一直陪伴在侧，且查米拉向来平易近人，故和先夫一样在丹绒拿督非常受欢迎。

阿德南生前致力带动丹绒拿督区的发展，在伦乐设立砂卓越技术中心（CENTEXS）、发展伦乐河滨公园，争取三马丹至美兰诺湾的衔接道路被纳入泛婆大道发展工程中，为地方作出的贡献有口皆碑。

阿德南为丹绒拿督的奉献可谓为遗孀铺好路，因此遗孀在当选成为丹绒拿督新任州议员不成问题。

再者，国阵领袖包括最高领导人首相拿督斯里纳吉和副首相拿督斯里阿末扎希在竞选期间频频下乡访问，代表在守丧期间无法亲身会见选民的查米拉作出许多发展宣布和对选民温情喊话，更是助了查米拉一臂之力。

阿德南的幼子阿兹祖和女儿也都代表母亲展开竞选活动，务求争取选民谅解和支持。

不过，投票率和多数票是国阵在这次补选中最重视的关键。在阿德南的离世后，国阵是否能守住，甚至提高全民首长所属选区的投票率和多数票，对国阵而言都是反映选民对新任首长拿督阿玛阿邦佐哈里的“信心指标”。

因此，助选的国阵成员纷纷呼吁选民在投票日当天积极投票，并票投查米拉，让国阵在捍卫丹绒拿督上打出漂亮成绩。

新达雅党候选人莱弗森里察哈密和革新党候选人佐尼鲍勃过去没有长期在丹绒拿督耕耘，料对打击查米拉得票起不了显著作用。不过，丹绒拿督存在土著习俗权和采矿等课题，不排除部分选民或不投票或投情绪票，拉低国阵的得票成绩。

不过，随着国阵政府部长拿督阿玛阿旺登雅和拿督斯里旺朱乃迪出面灭火，或会减缓有关课题对查米拉争取选票的冲击力。

无论如何，查米拉是否获得比先夫更出色的选绩，结果只有在18日当天揭晓。