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開戶頭免費機票住宿？ 青年加入旅遊團險被騙

发布于 February 22, 2017
李姓事主（右）手持报案纸，向张天赐求助。
李姓事主（右）手持报案纸，向张天赐求助。


（吉隆坡21日讯）4天3夜在中国广州旅游，还包括免费住宿与飞机票，条件是只须在当地银行开设户头而已，引起19岁青年好奇而加入这趟“旅游团”，他过后深感不妥，惟恐个人资料遭盗用进行非法勾当，惹祸上身，遂报警求助。
这名李姓事主来自柔佛州昔加末县三合港，他星期二在马华公共服务及投诉部主任拿督斯里张天赐的记者会说，一名友人介绍叫凯文的男子与他相识，不久后，他在后者的怂恿下，于上月11日搭乘飞机前往中国广州市，并在接下来两天内，以他的名义在当地4间银行，各别开设户头。
他指在出发前，凯文已告诉他此行的目的，并指每开一个户头，他便可获得200令吉，若开设5个户头便另获奖励金，整个过程中的住宿与飞机票皆免费。
他基于好奇而出发，当他到机场时，始知道包括他在内，有7名男子与2名女郎参与此事，全部年约廿来岁，皆来自柔州。
当时由司机载送他们到一间三星级酒店下榻，每两人一间房，他每次自行搭的士到银行，过后有自己的时间四处走走。
他们在14日后搭乘班机一起回来，过后没有联络；他过后才向凯文索取酬劳。
“我在开设户头过程中，已深觉不妥。”
事主随后在父亲的陪同下，于年初一（1月28日）报警。
张天赐说，事主须致函给相关单位，解释来龙去脉，以及关掉户头，他希望与事主一起到广州的随行团员，也要留意此事，防止遭人利用。
他说，去年共有9宗类似案件，他们的户头进出数额高达174万令吉，其中有一人涉及25项支出的款额，竟高达110万令吉。
他指这相信是新的老千诈骗手法，受害事主大多是年轻人，包括辍学生或学生；老千在广告上以薪水丰厚及可抽佣金的方式，吸引年轻人到国外开户头，复让受骗者汇款到这些户头。
“即使执法单位追查，也只能查到开户头的事主而已，事主最终成为炮灰（即替死鬼）。”

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