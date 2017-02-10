鐘萬學將結束休假 料本週末復職

（印尼雅加达9日综合电）印度尼西亚首都雅加达特区首长钟万学将获准在为期三个月的事假结束后，重返工作岗位，外界原本猜测因涉嫌亵渎伊斯兰而惹上官非的钟万学可能暂时被停职。

《雅加达邮报》报道，去年10月28日起暂代雅城首长职务的苏玛索诺说，负责统管全国34名省长的内政部将批准钟万学在三个月休假结束后复职，预料他会于本周末重返市政厅恢复办公。

钟万学两年多前以副手身份扶正，他在休假期间除了为竞选连任奔波，也忙着洗脱涉嫌亵渎伊斯兰的罪状。

钟万学在雅加达东部一个政治集会受访时说，他已做好准备重返特区首长的工作岗位，并表示将延续休假前的管理手法治理市政府。他表示，他复职后要做到第一件事是检讨市政府公务员的工作表现。“我会在第一天看看公务员的表现指标，怠职者将被降职，表现佳者将获得擢升。”

钟万学的妻子林雪莉周三在设于雅加达中部的钟万学竞选总部接见了支持钟万学的女选民。

钟万学为整治雅加达河流而迫迁河边居民一事，成为了她们讨论的其中一个课题。

受影响的居民数以千计，他们被迫搬到组屋，每月须缴租金30万印尼盾（约100令吉）。这些迫迁行动受到不少人权组织的抨击。

林雪莉试图说服选民，市政府将河边居民迁往他处是为了让他们有更好的居住环境，同时解决雅加达河流泛滥成灾的问题。

一名听说其社区可能被迫迁的女子在见面会上问道，市政府是否会给予合理的赔偿。她说：“我没有房子，如果特区首长给我一个住所，我当然愿意接受。”林雪莉回应说：“一旦人民知道可以获得更好的住房、更舒适的卧室，还有公园和干净卫生的居住环境，他们一定会选择搬迁的。”

下週選舉特區首長前

雅城禁舉行反鐘集會

雅加达选民下周三将投选出新的特区首长。强硬派穆斯林原定本周六再度在雅加达举行反钟万学集会，警方如今以安全考量为由，禁止了这个抗议集会。

警方上周透露，收到了以伊斯兰捍卫者阵线（FPI）为首的强硬派穆斯林组织要求举行大型集会的通知。身为华裔基督徒的雅加达特区首长钟万学卷入涉嫌亵渎伊斯兰的风波，自去年底开始雅加达接连爆发了数场针对他的示威集会，吸引了数十万人参加。印尼是穆斯林人口最多的国家，也是全球第三大民主体制，这一系列反钟万学示威对印尼的宗教包容性和政治稳定是一大考验。

雅加达警察首长伊利亚万警告说，警方将禁止示威者在本周六举行集会，示威者若拒绝离开现场将被逮捕，而参与策划集会者“将面对刑事指控”。

国家警察总长提托也对媒体说，周六集会相信带有政治目的，而且非常靠近投票日前的冷静期。根据规定，本周六是竞选期的最后一天，之后三天属于冷静期，所有候选人及他们的支持者不得进行任何拉票活动。

警方情报与保安单位主管鲁提菲说：“我们暂时不会发出举行街头活动的准证。安保人员正忙着为选举进行筹备。”

印尼政治、法律与安全事务统筹部长维兰托较早前呼吁人民利用投票前的冷静期，审慎评估候选人，做出明智的选择。他说，根据印尼选举法，冷静期间不可举行任何集会，警方将采取行动对付违法者。

由于印尼法律赋予人民举行集会的权利，伊斯兰捍卫者阵线发言人斯拉梅要求警方解释为何周六集会被禁。“如果警方说集会有危险之处，须说明其所谓的危险是什么。”

钟万学去年9月在一次公开场合引述《可兰经》，指对手误导穆斯林，企图阻止他们支持非穆斯林为领导人。其言论视频遭人剪接并配上误导性字幕放上网，强硬派穆斯林指钟万学侮辱伊斯兰，屡次发起反钟万学示威。钟万学已被控亵渎伊斯兰，审讯正在进行中，然而他没有被逮捕令强硬派穆斯林很不满，他们试图通过集会向警方施压，要警方把钟万学关起来。

惹上官非并未影响钟万学的选情，他与搭档雅加达特区副首长查罗特目前仍在民调中领先另外两组候选人，他们是前总统尤多约诺长子阿古斯与搭档雅加达特区政府官员希尔菲娜、前教育文化部长阿尼斯与搭档企业家桑迪阿加。