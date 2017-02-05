錄取合約滿醫系畢業生 俞利文冀設特委會

（古晋4日讯）行动党国州议员张健仁特别助理俞利文呼吁我国政府能够设有一个标准特别委员会，以便录取在政府医院实习合约期满的医系毕业生。

他说，由于首相提呈的2017年财政预算案时提到政府将以合约方式聘请医学毕业生,让他们完成实习，合约为期4年。

这也意味着，这些实习的医生在合约满期候， 政府医院方面就没有保障是否会延长他们的合约。这也是说，在新的制度下，于政府医院实习后的医生未必能成为永久职的医生，分分钟面临失业的窘境。

俞利文称，根据以往的制度，凡是在政府医院实习的毕业医生都会自动成为永久职的医生，除非是该名的实习医生放弃在该医院服务，否则，该名实习的医生在实习结束后就可以长期在该医院服务。

惟自去年开始实行的以合约方式，即政府以合约聘请医科系毕业生在政府医院工作数年，以取代他们所需要的“实习” 的经验，但这并不能确保他们将来能在该医院永久就职。

当然，由于一部分实习后的医生将会被遴选为成为永久就职的医生，因此，这时候，政府必须设立一个标准特别委员会，以透明化与统一性的标准来遴选有关医生人选，否则就会受到质疑。

因为根据官方报告指示，如果他们有良好的记录，并得到部门主管的好建议，他们就可以成为永久在职的医生职位。然而，这种评价或评估是非常个人主观的。

“有些主管更没有一个标准化的评估，它可能开放于偏袒或优惠待遇的可能性，而不是完全根据实力的评估，到目前为止没有人真正知道他们的遴选是以什么标准？”

与此同时，俞利文也说，如果这些医学毕业生在最初几年的培训后没有得到一个永久性的职位，他们如何缴付他们的奖学金，毕竟如果在录取方面不透明，客观甚至不公平的制度而不能被遴选为永久性职位，这些学生将在财财务上承担沉重的负担。

另外，据他所知，公共服务局因为缺乏人力资源，促使欲欲申请成为医生面试工作延迟至今年2月杪或3月进行，比沙巴与西马半岛来得更迟。因此，这是必须受到关注的，因为在砂拉越的181名的申请人中，届时是否能与西马同行们一样如期接受有关服务极为重要的。