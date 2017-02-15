銘君臨陣傷退亞羽團體賽 順敏靠你們搶分了

吴顺发/赖洁敏将在对垒斯里兰卡的首战完成两人配对的团体大赛首秀。

（胡志明市14日综合电）亚洲羽球混合团体锦标赛于越南开打，国羽混双教练庞学章表示，相信混双独苗吴顺发/赖洁敏可以担起大马队在该项目的重任和挑战，打响头炮以在接下来的小组和淘汰赛争取佳绩。

庞教练：对他俩有信心



继男单伊斯干达在上周因伤复原不及而无缘于这次赛会披上大马战衣之后，原本被看好抢分的国内第二号混双组合也临时因为陈健铭左膝受伤，他与赖沛君也将无法为大马队上阵。同时与伊斯干达位置由宋浚洋取代不同，“铭君”组合退下火线后国羽没有填补阵容。

吴顺发/赖洁敏将在大马队周二对垒斯里兰卡的小组赛首战放眼迅速找到比赛感觉，庞学章表示：“顺发/洁敏肯定会有压力，但我也相信吴顺发可以以他在汤杯的经验（当时仍是男单），应付得及这次的（团体）比赛。”

他也对大马羽总没递补“铭君”混双位置的决定解释说：“后备队混双组合们还没准备得来应付这种大赛，尤其是主要对手如中国、韩国和同组的印尼都不乏高手在阵。但是我希望我们还是可以突破困境取得佳绩。”

浚洋把握机会大展身手

另外，宋浚洋则表示不会浪费这次可以为大马替代上阵的黄金机会，也视作本赛为他展示身手的平台，在郑瑞睦教练指导下有所表现。在伊斯干达缺席后，且看世界排名仅第143位的全国冠军林志咏与宋浚洋谁将担任本次大马首号男单。“我相信自己和林志咏都可以发挥最好，”21岁的宋浚洋如是说：“我们可以助队打进4强。”

林志咏则说：“这是我在国家队生涯的首个团体大赛。比起我在上个月的大马大师赛没能取得赛季好开头（首圈出局），我更希望这次可以在越南实现反弹，尤其是寄望多上阵和为大马队贡献分数，我已准备证明自己。”

大马羽总技术总监弗洛斯特则希望，国羽球员们不会抱有一丝“放弃”的态度，称恐惧和负面情绪将肯定影响表现。“这次的团队阵容来得更成熟，重要的是不要紧张。”

大马队在首日B组赛对阵斯里兰卡后，隔天休息一天，周四将上演与印尼的小组关键战。

伊斯乾達傷勢惡化

失望沒得打全英賽

因为伤势影响，伊斯干达的退赛形势已蔓延到3月的全英赛。

从12月背部受伤后，伊斯干达已接连退出3个比赛，除了主场的大马大师赛，也包括本周的亚洲团体赛和下月初的全英赛。

他说：“我原本在本月初恢复训练，但无奈伤势恶化，医生也叫我休息6个星期。”伊斯干达表示，由于非常想参与全英赛，因此此次无缘真的很失望，但也只能等到全面痊愈才可复出比较好，赶上大马公开赛（4月4日至9日）。

如此一来，除去还在保留出征希望的李宗伟，大马在全英赛确定登场的男单球员剩下自由人祖法德利，后者也间接因而获得从入选赛直升正赛的资格。

无论如何，李宗伟在签表上仍是首号种子，大马一哥首圈对手名字将在周二出炉。