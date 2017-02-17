針對消費稅課題 商會邀關稅局高官交流

（美里16日讯）在美里中华总商会的邀请下，砂拉越关税局局长哈芝阿末宾芝、大马皇家关税局砂拉越分局高级助理局长诺乐丽莉、美里关税局局长西蒂宾蒂曼率领洁妮哈尼宾蒂珍、柏丽达及莫哈默莎菲克等人前来该会，与该会理事长李开运、第三副理事长杨河威、秘书长卢耀喜、理事伍思强、杨春德、谢家威、黄平南、会员昇阳贸易有限公司、大连机械有限公司、砂拉越油棕集团、中马设备有限公司、KN Realty有限公司等代表就消费税课题展开交流。

对话会中，砂拉越关税局局长哈芝阿末宾芝的团队为各企业代表解释各种对于消费税的疑惑，如进项税回扣拖延、罚款制度、消费税整合加减等种种问题。

同时，关税局代表也和与会者分享从2017年1月1日起生效的第41（8）及42（4）最新条例，理事长李开运认为此项条例颇为新颖，相信许多商家还不晓得，因此希望可以与关税局联办有关讲座会，让更多商家受惠。

令人鼓舞的是，砂拉越关税局局长哈芝阿末宾芝表示很乐意联办，并主动提出可以安排华裔讲师负责演说。

最后，砂拉越关税局局长哈芝阿末宾芝承诺会继续跟进有关课题，并与美里中华总商会进行进一步的交流；理事长李开运也藉此机会呼吁该会会员，若有面对消费税等问题，欢迎将相关资料提呈上来，以备日后与关税局的交流会中提出。