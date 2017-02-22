金韓松未前來認屍 衛長：不清楚是否抵馬

随着传出金韩松到太平间办理领尸手续后，大批国内外媒体星期二上午起，在太平间外驻守。

（吉隆坡21日讯）卫生部长拿督斯里苏巴玛廉披露，金正男的儿子金韩松未到吉隆坡中央医院认尸，甚至不清楚其子是否已抵马。

“金韩松抵马认尸的消息是从媒体报道传出。如果他抵达大马，警方就会带领他进行认尸程序，然后从其身上抽取样本进行验证。”

他今日会指示吉隆坡中央医院鉴证团队汇报鉴定金正男遗体的程序。

他是在国大专科医院伽玛刀手术中心及水晶病房进行推介礼时，如是披露。

他强调，吉隆坡中央医院的鉴证组在处理各课题或事件上，拥有丰富的经验及国际水准。

“例如马航MH17客机事件，我们的团队当时在荷兰与国际鉴证团队合作，鉴证200具尸体残骸。我们知道要如何验尸，即使只有一只手，因为整个鉴证的过程是很明确的。因此，我国鉴证组在验证尸体身份的专业上是不容置疑的。”

他说，根据昨日鉴证组的汇报，他们会采用各种验证方法，包括套取脱氧核糖核酸、确认指纹和牙齿结构等。他说，假设金正男儿子抵马认尸，就可通过脱氧核糖核酸确认身份。即使不行，也可通过其他方式确认尸体身份。

询及金正男儿子是否有向政府部门或机构接洽，苏巴玛廉则表示，若其儿子来马，将只和外交部和警方接洽。