金正男遭毒殺 雪總警長：在疑犯活動範圍 鑒證VX毒素殘留物

一名抱着孩子的朝鲜妇女欲步入朝鲜驻马来西亚大使馆时，遭记者团团围住。

（吉隆坡25日讯）金正男隆机场被毒杀案；雪州总警长拿督斯里阿都沙马说，警方在调查是疑犯较早时居住的酒店或在机场范围，是否仍留下VX毒素残留物，因此会与马来西亚原子能机构，在相关地点进行鉴证，以调查是否含有辐射反应。

他强烈否认指这些地点是含有这些毒素残留物，他指自全国总警长丹斯里卡立星期五公布在死者脸部与眼睛粘膜采集的拭抺样本后，有公众害怕会受到影响而已。

他说，警方是与鉴证组，以及马来西亚原子能机构合作，在疑犯待过的地点进行检查，以了解是否有辐射反应。

他强调，根据卡立于星期五发表的声明，只是在死者脸上分析出含有VX神经毒素。

“当警方公布这类毒素后，公众出现恐慌，担心自己会否受到影响。”

“我们非常关注此事，因此才展开调查行动，以解除公众疑惑，我们会在报告出炉后公布。”

“我要重申，我没说这些毒素来自外国，我们还在调查中。”

阿都沙马星期六在安邦坊购物商场，出席2017年食物嘉年华活动后，受询警方会否在此案的调查过程中，也调查疑犯居住过的酒店与在机场范围出现的地点时，这样回应。

另一方面，他证实，警方星期四在本坡旧巴生路一间公寓单位展开的突击行动，与此案有关，但他拒绝透露是否有找到任何化学药物。

“这是调查此案工作的一部分，目前还在等待化验结果，我只能说的是，没有在有关单位内找到有助侦破此案的事物。”