金正男遇刺後 金正恩首次露面 韓媒：雙眼無神臉色鐵青

金正恩周三在光明星节中央报告大会上表情凝重。

（首尔16日综合电）朝鲜领导人金正恩大哥金正男日前遇刺身亡后，虽引起国际媒体高度关注，但包括朝鲜中央社、《劳动新闻》等朝鲜官媒对于此事全无报道，金正恩倒是在周三（15日）公开亮相，全程表情凝重。韩媒《中央日报》称，韩国军方正计划向军事分界线附近的朝鲜民众通报金正男遇害。

周四（16日）是朝鲜的“光明星节”，亦即金正恩与金正男父亲、朝鲜前领导人金正日的生日。朝鲜开国者、金正日的父亲金日成的生日（4月15日），则被律定为“太阳节”，两者都是朝鲜的重要节日。朝鲜官媒近日充斥着光明星节的庆祝新闻，对于金正男的死讯全无报道与评论。

金正恩周三亲自出席纪念金正日诞辰75周年的中央报告大会，他过去两年都选择缺席，但今年特地参会为父庆生。朝鲜总政治局长黄炳誓丶内阁总理朴奉珠等党政军大员几乎到齐，但最近传闻撤职降衔的情报首长金元弘则未露面，“二把手”崔龙海连续两年没有到会。

据韩媒《中央日报》形容，“金正恩全程表情凝重”。KBS电视台也强调，在金永南发表“北极星2型”导弹发射成功的演讲时，金正恩毫无表情、双眼无神、脸色铁青。会议结束后，金正恩在退场时也未向与会者挥手示意，一如2013年姑丈张成泽被处死后的情况。

韩国代总统黄教安周三表示，“一旦确认金正男被害是朝鲜所为，金正恩的残忍与违背伦理显露无遗”。韩国军方也计划向朝鲜居民官兵广播通报金正男被害，《中央日报》称，军方将其当作是对朝鲜心理战的一环，利用这起暗杀宣传金正恩的残忍行径。

韩国统一部发言人郑俊熙表示：“计划对脱北居民与两韩交流团体的维安系统进行检查，提醒他们注意人身安全。”韩国警察厅加强对前任朝鲜驻英国大使馆公使太勇浩等脱北政要的安全保护，并强化了对他们住处的巡查。韩国警方也针对人身安全可能遭到威胁的人物，帮他们转移住处。

被殺或與朴槿惠接觸有關

朝鲜领袖金正恩同父异母的长兄金正男被刺杀，令外界猜测他是因何遭遇毒手。日本传媒引述消息人士指出，金正男的死或者与韩国总统朴槿惠有不为人知的接触有关。

据日本传媒引述朝鲜消息人士指出，一篇在金正男遇害前两天在韩国《周刊京乡》报道的新闻有关。《周刊京乡》于本月11日曾在报道声称，取得一封朴槿惠向已故朝鲜领袖金正日的书信，揭露一段不为人知的“秘密沟通管道”。

据《周刊京乡》表示，朴槿惠在2002年作为欧盟驻韩国工商会旗下的财团理事访问朝鲜，与金正日会谈。该封时隔三年后发出的信件，内容是寻求在平壤开展财团业务等。在该信件递交至朝鲜的过程中，金正男担任不可或缺角色。信中写道：“委员长：酷暑之际，您身体还好吗？上次拜访您之后，已经过去三年。”

据悉，财团理事长在北京将信件递交予金正男，并由2013年被金正恩处死的金正男姑丈张成泽转交金正日。这可能绕过韩国国民与朝鲜接触时必须的申请，因此金正男对于朴槿惠和财团而言，似乎是与朝鲜沟通的“秘密渠道”。对于采取明确对抗朴槿惠态度的金正恩而言，金正男无疑是可憎的“韩国走狗”。

报道刊登后的两天，金正男就遇害，朝鲜消息人士表示，报道发布后金正男感到面临高度危险，金正恩政府则可能感觉到必须立即行动阻止其逃亡。

据悉，金正男曾给关系亲密的同父异母妹妹金雪松写信，指现在要忍耐着活下去，惟此信被交给朝鲜当局，被解读为金正男有心卷土重来，成为政府敌视对象。

金正男生前愛游大馬

有儀器干擾CCTV

金正男在大马遭暗杀，令外界关注他生前在海外流亡期间的保安措施。一名在大马生活的韩国人透露，金正男生前很享受前来大马游玩，不但有保镖贴身保护，更可能持有干扰仪器，令闭路电视失效。

在吉隆坡开设餐厅的黄姓韩国人表示，金正男到访大马，不时会前往其餐厅用膳。他说：“我怀疑他有可干扰闭路电视的仪器。每当他离开餐厅后，我都会检查闭路电视，但画面是一片空白。他担心会被暗杀，因此出门必有保镖护身。”

黄又称，金正男每次到访大马必定入住五星级酒店，有时会与太太申正熙或新加坡情妇同行。除了马来西亚，金正男有时会前往新加坡及澳门：“他的家人在澳门生活，其儿子（金韩松）由欧洲返回澳门了。”

黄相信金正男此次前来大马，是因为他在当地有一些商业活动，可以为他提供财政支援：“自从他父亲死后，他不再得到朝鲜大使馆的援助。我曾尝试说服他前往韩国，但他拒绝。”对于金正男被杀，黄指身在大马的韩国人感到恐惧。

传媒引述另一消息指，金正男于2010年至2013年间均会定期到访大马，并获时任驻大马的朝鲜大使张勇哲照顾。张勇哲是已被处决、金正恩姑丈张成泽的侄子，但张勇哲于2013年12月被召回朝鲜及处决后，金正男曾一度暂停前来大马。