“金正男被暗杀一案” 疑持假越南護照 女特工機場落網

朝鲜领导人金正恩同父异母的兄长金正男被暗杀一案，机场闭路电视拍摄到疑似女特工的画面。

（吉隆坡15日讯）“女特工”落网了？！

朝鲜领导人金正恩同父异母的兄长金正男被暗杀一案；涉嫌致死金正男的其中一名女子今早在吉隆坡第二国际机场被捕。

据消息来自全国警察总部政治部一名高级警官表示，警方今早通过闭路电视监控系统在机场发现女嫌犯行踪，立即派员到机场拦截这名女子。

“当时这名女子在机场内游荡，相信正准备离开大马。”

初步调查，该名女子自称来自越南，并持有越南护照，不过根据目测，该女子长相甜美，极像韩籍或朝鲜籍人士，故不排除他们是持假护照入境。

警方消息说，这名女子被带返警局录供时，表现颇为镇定，丝毫未流露出畏惧之情，让警方更为怀疑其身分。

“嫌犯全程口操英语与警方沟通，而且还会说粗浅的马来话。”

另外，警方还查悉，这名女嫌犯的拍档不只有一人，背后仍有两名男子在出谋献策。

警方调查发现，这批嫌犯入境大马后，藏身在首都沙叻丁宜新镇的一家酒店。

警方相信，上述两名男子仍在大马逗留，目前正追缉他们的下落。至于另一名女嫌犯不排除已离开大马。

供詞疑點重重 稱不識金正男

（吉隆坡15日讯）女嫌供词疑点重重，更声称不认识金正男。

警方消息透露，女嫌犯落网时，随身物不多，并没有携带行李，身上仅带着一个女性包包，看似在机场逛街购物。

“她（嫌犯）当时的打扮清凉，而且已走光，我们为她披上外套将她带返警局。”

另外，根据嫌犯口供，她自称自己经营网络社交媒体恶搞视频，不过她的供词疑点重重，警方目前仍在调查真伪。

“她在接受问话时，对答如流，更声称自己不认识金正男，不排除事前已做好准备功夫。”

女特工干案全程仅耗数10秒，事后乘搭Uber离开。

警方调阅闭路电视后发现，事发时，金正男正在吉隆坡第二国际机场出境大厅自助登记设施前，两名女子突然趋近，其中一人取出喷雾剂朝金正男脸部喷射。

紧接着，另一人则以一块布料捂住金正男的嘴，事成后，他们淡定步出机场登上电招私家车优步（Uber）绝尘而去。另一方面，多家海外媒体也陆续到机场追查此案，惟机场公司已下封口令，不让工作人员对媒体发言。