金正男死訊傳開前 警一度以猝死角度辦案

金正男被暗杀一案，轰动全球媒体，引发热议。

（吉隆坡15日讯）金正男在大马隐姓埋名，直到他遇害后，警方闻报时，一度不知其真正身分，更没怀疑死因，仅从猝死角度办案。

金正男命丧大马一案引起国内外高度关注，不过事发第一时间，警方竟误以为只是普通的猝死案。

时隔一日，金正男的死讯传开后，警方才重新着手办案，但已错过了搜证的黄金时间，目前只能从闭路电视入手调查。

周三上午，警方派出多名便衣警察重返机场调查。

据观察，他们神情严肃，不时核对机场游客的样貌，相信正在寻找在逃嫌犯。

遺體送隆中央醫院解剖

（吉隆坡15日讯）雪、隆警方对于朝鲜领导人金正恩同父异母的兄长金正男死亡一案大为关注，全程不让媒体采访，也未对媒体发表详情。

金正男的遗体在案发后，被送往布城医院太平间，待星期三上午8时55分，遗体被领出送往吉隆坡中央医院太平间解剖。

周三上午8时许，雪邦警区主任阿兹助理总监亲临布城医院太平间，他在场逗留短时间后便匆匆随着两辆警车护送一辆医院客货车离开。

根据在场医护人员消息指出，金正男遗体在有关货车内，被载往吉隆坡中央医院太平间解剖。

在吉隆坡方面，媒体于上午9时许陆续抵达吉隆坡中央医院太平间外驻守，吉隆坡总警长拿督阿马星也在太平间出没，但于中午11时离开。

继昨日传出金正男在大马丧命的消息后，遗体暂被安置在布城医院太平间。大批国内外媒体一大清早已在布城医院与吉隆坡中央医院的太平间外驻守，惟院方保安员亦在场严正以待，媒体不得其门而入。

金正男的解剖过程预料将于星期三完成。

消息指出，死者遗体于星期三上午9时30分，被送往吉隆坡中央医院太平间。不过，院方未马上为死者遗体解剖。死者遗体预料于当天内完成，届时需等待警方的正式声明。

约有50名国内外媒体在太平间外驻守，以掌握最新消息。