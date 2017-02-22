首页 新闻 国内新闻 重逾7萬克市值18萬元 藏大麻磚夫妻被捕

重逾7萬克市值18萬元 藏大麻磚夫妻被捕

发布于 February 22, 2017


（新山21日讯）警方日前在巴西古当一民宅展开突击行动，夫妻俩被发现在房内藏有72块重量达7万3663克的大麻砖，当场被捕。
这是该警区今年来破获的最大宗毒品案，警方也在行动中起获2辆轿车，分别是普腾Inspira和第二国产车Viva，以及现金1千500令吉。
斯里亚南警区主任佐哈里今日在柔州肃毒组行动与情报主任林日辉、此案调查官赛益迪以及该警区毒品罪案调查组主任海里的陪同下，召开新闻发布会时透露，上述被捕嫌犯分别是41岁巫裔男子，无业；以及41岁巫裔女子，两人为夫妻关系。夫妻俩是于本月19日晚上约11时，在巴西古当租住的屋子内被该警区毒品罪案调查组的警员逮捕。
“警方在其中一间房内搜出一个大型黑色塑料袋，里面藏有72块重达7万3千663克的大麻砖，可供3万6831人次吸食。”
佐哈里指出，上述重量的大麻市值18万令吉，男嫌犯拥有毒品前科，于2003年在1985年危险毒品特别防范措施（LLPK）法令下被捕，尿液检测对毒品呈阳性反应；女嫌犯则没有前科，尿液检测对毒品呈阴性反应。
他说，警方相信上述嫌犯自2014年起，涉及在新山、斯里亚南以及哥打丁宜等地贩卖毒品活动，警方援引1952年危险毒品法令第39B条文调查这宗案件，并延扣上述嫌犯7天，从本月20日至27日。一旦被判罪成，两人将面对强制性绞刑。
另外，根据该警区给予的数据，去年1月至12月，共有1千706名涉毒者遭逮捕，267人为贩毒者、 487人为拥毒者、 939人为吸毒者以及13人在1985年危险毒品特别防范措施法令下被扣。被捕的涉毒者当中，有1千648名本地人以及58名外籍人士。
至于被起获的各类合成毒品中，冰毒达1415.4克、克他命26万7277克、 爱他死丸3千393颗、Y仔（YABA）486颗以及“五仔” 1千596颗；传统毒品中，大麻1341.49克、海洛因2108.55克、哥冬叶（daun ketum） 2.0016公斤以及“哥冬水”（Air Ketum）9537.50 毫升。所有毒品总值达到1千232万9千643令吉20仙。

载入更多相关文章

  • 涉教唆串謀收55萬賄金 前鄉區秘書長父子不認罪

    （吉隆坡21日讯）前乡村及区域发展部秘书长拿督莫哈末阿里夫涉嫌教唆35岁长子共同串谋收取55万令吉贿金，父子俩今日拒绝认罪，获吉隆坡地庭允许保外候审，择定3月20日过堂。 …
    February 22, 2017
    2 second read
  • 李姓事主（右）手持报案纸，向张天赐求助。

    開戶頭免費機票住宿？ 青年加入旅遊團險被騙

    （吉隆坡21日讯）4天3夜在中国广州旅游，还包括免费住宿与飞机票，条件是只须在当地银行开设户头而已，引起19岁青年好奇而加入这趟“旅游团”，他过后深感不妥，惟恐个人资料遭盗用进行非…
    February 22, 2017
    0 second read
  • 随着传出金韩松到太平间办理领尸手续后，大批国内外媒体星期二上午起，在太平间外驻守。

    金韓松未前來認屍 衛長：不清楚是否抵馬

    （吉隆坡21日讯）卫生部长拿督斯里苏巴玛廉披露，金正男的儿子金韩松未到吉隆坡中央医院认尸，甚至不清楚其子是否已抵马。 …
    February 22, 2017
    0 second read
Load More In 国内新闻
评论功能已关闭