重逾7萬克市值18萬元 藏大麻磚夫妻被捕

（新山21日讯）警方日前在巴西古当一民宅展开突击行动，夫妻俩被发现在房内藏有72块重量达7万3663克的大麻砖，当场被捕。

这是该警区今年来破获的最大宗毒品案，警方也在行动中起获2辆轿车，分别是普腾Inspira和第二国产车Viva，以及现金1千500令吉。

斯里亚南警区主任佐哈里今日在柔州肃毒组行动与情报主任林日辉、此案调查官赛益迪以及该警区毒品罪案调查组主任海里的陪同下，召开新闻发布会时透露，上述被捕嫌犯分别是41岁巫裔男子，无业；以及41岁巫裔女子，两人为夫妻关系。夫妻俩是于本月19日晚上约11时，在巴西古当租住的屋子内被该警区毒品罪案调查组的警员逮捕。

“警方在其中一间房内搜出一个大型黑色塑料袋，里面藏有72块重达7万3千663克的大麻砖，可供3万6831人次吸食。”

佐哈里指出，上述重量的大麻市值18万令吉，男嫌犯拥有毒品前科，于2003年在1985年危险毒品特别防范措施（LLPK）法令下被捕，尿液检测对毒品呈阳性反应；女嫌犯则没有前科，尿液检测对毒品呈阴性反应。

他说，警方相信上述嫌犯自2014年起，涉及在新山、斯里亚南以及哥打丁宜等地贩卖毒品活动，警方援引1952年危险毒品法令第39B条文调查这宗案件，并延扣上述嫌犯7天，从本月20日至27日。一旦被判罪成，两人将面对强制性绞刑。

另外，根据该警区给予的数据，去年1月至12月，共有1千706名涉毒者遭逮捕，267人为贩毒者、 487人为拥毒者、 939人为吸毒者以及13人在1985年危险毒品特别防范措施法令下被扣。被捕的涉毒者当中，有1千648名本地人以及58名外籍人士。

至于被起获的各类合成毒品中，冰毒达1415.4克、克他命26万7277克、 爱他死丸3千393颗、Y仔（YABA）486颗以及“五仔” 1千596颗；传统毒品中，大麻1341.49克、海洛因2108.55克、哥冬叶（daun ketum） 2.0016公斤以及“哥冬水”（Air Ketum）9537.50 毫升。所有毒品总值达到1千232万9千643令吉20仙。