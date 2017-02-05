選委會主席：耗90萬 丹絨拿督補選動員250人

独立人士阿斯波阿都拉提名前欣然受访，侃侃而谈过去参选记录，岂料过后因资料不足而宣告提名失败，黯然离场。

（本报古晋4日讯）全国选委会主席拿督斯里莫哈末哈欣表示，今日丹绒拿督补选共耗资90万令吉，动用了250名选举委员会工作人员。

他说，投票当天共有17个投票站，27个投票箱，预计最快可以于当天晚上8时开箱计票得到成绩。

他今天在伦乐民众会堂召开记者会上，这么表示。

较早时他也表示，该会于今天的提名共接获了4名人士的提名表格，包括了来自革新党的佐尼，于上午9时05分进行提名；来自新达雅党的雷博森里察，也于同样时间进行提名；独立人士阿斯波哈芝阿都拉则是在9时07分进行提名。

“国阵候选人拿督查米拉则是在上午9时10分进行提名工作。”

他进一步说，在提名的审核中，独立候选人阿斯波哈芝阿都拉因不符合资格而被取消提名资格，但他并没有具体说明不符合资格的原因。

经过了上午的提名程序后，今日开始正式进入为期14天的竞选期。

另外，他也说，在1954年选举法令第27B条文下，该会也成立了执法队伍监督竞选活动的进行。