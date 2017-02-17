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遭越野車撞落坡 受傷媽拼死護子

发布于 February 17, 2017
gg16


（中国16日讯）重庆渝北空港西区日前一名27岁女子带着6岁儿子外出散步，回家时不幸被一辆失控溜后的越野车撞落约2米高的斜坡。母亲落地后随即拖着受伤的身体，挣扎着挪向儿子，并用身体护着他，拚命向前爬。此时，越野车也跟着掉下来，重重砸在母亲原先落地之处！附近闭路电视拍下这惊险一幕，随即在网上流传并引起关注。
从闭路电视画面可见，事发于本周日（12日）下午5时17分，地点在渝北一家医院住院部旁边的斜坡。当时一辆车头朝上坡方向的越野车，突然横着朝左边的栏杆处后退，速度越来越快，一对正行经栏杆处的母子躲闪不及，被车尾撞下约2米高的斜坡，男童先着地，母亲紧撞着掉落离他约1米远的地方。坡上的越野车摇晃几秒后，即四轮朝上翻滚堕下。正在这千钧一发之际，该名母亲吃力地爬到男童身边拉住他，车子“轰”一声砸在她原先落地之处。
渝北交巡警支队相关人士表示，经初步查明，肇事越野车的司机是一名39岁女子，2013年领取驾照后极少开车，今年1月，她买了一辆手动挡的越野车。事发当时，该女司机正驾车上坡，惟因操作不当，致突然熄火，慌乱之中车子开始往后溜，最终失控撞倒一对母子，再撞破护栏，仰翻堕下。警方到场时，该名红衣女司机已自己爬了出来。目前，此事已在按程序进一步调查处理中。据警方指，女司机无明显伤痕，被撞的母亲则盆骨骨折，目前住院救治，其子尚在市儿童医院ICU抢救。
该名母亲事后向媒体忆述，当日下午3时许，她陪儿子外出玩耍，到附近广场散步后便准备回家，途经那间医院时，靠着斜坡护栏走，未料在离家约400米时却遭一辆越野车撞落坡。她说，在撞下一瞬间，她头脑一片空白，全身一片疼痛，只下意识地看到儿子被撞在住院部通道处的一辆救护车车轮下。“我担心那辆救护车随时会启动，害怕它伤害到儿子。”她随即忍着剧痛，想努力地站起来，但她没有成功，她吃力地爬向儿子，拉住他并将他挪到救护车的另一边，正在这时，那辆越野车重重地砸了下来，“事后我才知道，如果我没有及时挪动，我可能被砸中了。”这让她感到害怕。
事发后，她们被送到旁边那间医院检查，儿子经电脑扫描发现脑部有损伤，随即转到市儿童医院救治，现仍处于半昏迷状态，在ICU进一步治疗，她则被转送到渝北区人民医院骨科住院医治。她说，儿子很乖巧，目前正在读幼儿园，没想到遭飞来横祸。

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