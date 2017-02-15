運值50萬海洛因沙布 印度毒驢闖關失敗

莫哈末沙比林博士（中）连同关税局执法人员展示取获的大批海洛因及沙布冰毒。

（纳闽14日讯）纳闽皇家关税局侦破一宗企图从印度孟买私运入境，重达6公斤，市价总值50万令吉的海洛因及沙布毒品案。

纳闽皇家关税局总监莫哈末沙比林博士今日在一项记者招待会上说：该局是在纳闽机场辅警的协助下，于本月9日上午10时50分在纳闽机场破获这宗企图走私毒品案，逮捕一名现年35岁的印度国籍嫌犯，并从他的行李内藏有的88包重新缝合的44个钱包内发现大批的毒品，当时他乘搭国际航班由孟买入境及准备使用纳闽机场转机返回吉隆坡。

他说：行李内藏有的物品让在场的辅警与关税局人员感到可疑，因此指示进行彻底搜查，结果成功破获这宗其他走私毒品案。嫌犯之前是由孟买飞抵吉隆坡国际机场，然后由吉隆坡转机至纳闽机场，再由纳闽乘搭国内航班飞返吉隆坡，希望此举可避免严格的行李检查及移民局入境程序。“嫌犯以为可轻易在纳闽机场顺利通关，但是却在机场登机口检测机成功检测到其行李内的可疑物品时而当场被逮捕。”

他说，尽管行李检测机无法检测到缝合在钱包内的毒品，但是检查人员决定剪开缝线展开彻底检查，结果还是逃不过检查人员的慧眼，发现藏在44个钱包内的毒品。

莫哈末沙比林博士指出；关税局取获的毒品全部以塑胶袋分为小包包装妥当，准备发行至西马半岛市场。

他说：嫌犯从逮捕日起被延长扣留7天，以展开进一步调查，并将在1952年危险毒品法令第39（B）条款下被控上法庭，一旦罪名成立，唯一的刑法是死刑。

他赞扬及感谢机场辅警及关税局执法人员团队在此次执行任务时采取的警觉行动，他们将在保护社会对抗有害物质扮演极其重要的角色。