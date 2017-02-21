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遊覽官網查詢 一馬援金申請結果出爐

发布于 February 21, 2017
申请者在进入官网后，可在主页选择和点击查询状态2017（Semak Status 2017）。
申请者在进入官网后，可在主页选择和点击查询状态2017（Semak Status 2017）。


（本报古晋20日讯）2017年一马援助金申请结果出炉，申请者即日起可游览官网查询申请状态。
凡是所有申请2017年一马援助金的马来西亚人民，皆可游览https://ebr1m.hasil.gov.my/login_3.aspx查询。
申请者在进入官网后，可在主页选择和点击查询状态2017（Semak Status 2017），之后网页会直接进入并要求输入申请者身份证号码。
在查阅申请状态时，凡是成功申请者，都会看到“Lulus”字眼，不过，若出现“Dalam Proses”则表示申请者的申请还在审核阶段；“Ditangguhkan”则必须更新所需的资料；“Status Kredit Tidak Berjaya”则意味着申请被接纳，惟无法直接将援助金汇入申请者银行户口。
在2017年一马援助金，家庭收入每个月少于3千令吉的可获得1千200令吉援助金；家庭收入3千令吉至4千令吉之间的可获得900令吉；单身人士月收入少于2千令吉的则可获得450令吉援助金。
至于一马援助金受惠者不幸于2017年身亡，家属可获得1千令吉的抚桖金。

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